كريم عبدالباقي رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بالإجماع علي اختيار كريم عبدالباقي رئيسًا للنقابة حتى انتهاء الدورة النقابية الجارية، وذلك علي خلفية استقالة الدكتور علي عبدالوهاب الرئيس السابق للنقابة.

هذا وقد أعلن مجلس الإدارة دعمه للخطة التي طرحها "عبدالباقي" لصالح اعضاء النقابة علي مستوي الجمهورية.

وفي تصريحات صحفية قال عبدالباقي تكليف مجلس النقابة بتحمل المسؤولية هو وسام علي صدري وسوف أعمل خلال الفترة القادمة علي تعظيم موارد النقابة وتقديم افضل الخدمات لأعضاء النقابة علي مستوي الجمهورية وان تكون نقابتنا في صدارة النقابات، مشيرا الي أهمية تضافر كل الجهود خلال الفترة الراهنة خاصة وأن الجمهورية الجديدة التي ارسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد الانتقال لوضع اقتصادي افضل بجهود كل أبناء مصر المخلصين.

وأضاف "عبدالباقي" : سوف أعمل علي وضع استراتيجية للعمل علي محورين خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع زملائي في مجلس الإدارة، المحور الاول تعظيم الخدمات المقدمة للاعضاء، والمحور الثاني زيادة مواردنا واستخدامها مرة اخري في خدمة الزملاء.

وشغل "كريم عبدالباقي" منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة والامين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.

وفي فبراير من العام 2023 جري انتخابة رئيسًا لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وخلال 10 شهور فقط استطاع تعظيم موارد الصندوق من مليار و200 مليون الي مليار و480 مليون جنيه، من خلال الاستثمار في سندات واذون الخزانة، وقد نجح في إدارة اموال اعضاء الصندوق بما يعظم الموارد المالية، كما استطاع القضاء علي قوائم الانتظار الخاصة بصرف مستحقات اعضاء الصندوق بأجمالي حالات صرف قاربت السبعة الاف حالة، ويسعي الان لتأسيس أول مستشفي للعاملين بالهيئات القضائية.