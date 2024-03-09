عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي بتهمة التزوير والرشوة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجح رجال الرقابة الإدارية في ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.

 كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي قد أسفرت عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات. 
 

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.

 وتم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون و بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.

التضامن الاجتماعي التزوير والرشوة الاستيلاء علي المال العام النائب العام هيئة الرقابة الإدارية جرائم التزوير وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

موضوعات متعلقة

سقوط حداد المطرية أثناء تنقيبه عن الآثار.. تفاصيل

القبض على عصابة بالقاهرة تخصصت فى تزييف العملات المالية وترويجها

الداخلية : 5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية

كوكتيل إجرام.. مروجو المواد المخدرة بالقاهرة في قبضة الأمن| صور

فلوس بالكوم .. عاملان يسرقان أموال من شركتهما بالمقطم

سقوط عصابة الهواتف والدراجات النارية بالقاهرة

ضبط تاجر وشقيقه لقيامهما بتحميل سكر على سيارة بالقاهرة

الرقابة الإدارية تكشف اختلاس مسئولين بالطيران المدني دولارات للاتجار بها بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

مكافأة الفوز بالكأس.. قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي

للمنافسة على صدارة الدوري..موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي..وهذا موقف صلاح من اللعب

خليك أنا هاجيلك| الرئيس السيسي يلبي مطلبًا لأحد الحضور باحتفالية يوم الشهيد

بـ 20 مليون دولار.. السويد تستأنف تقديم المساعدات لوكالة الأونروا

النواب يوافق على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة مبدئيا

السيسي: حب الأوطان ليس شعارات بل تضحيات حقيقية وعرق وجهد ودماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميل برسوم أحدثهم.. 3 نجوم راحلين يزينون شاشة التلفزيون في دراما رمضان

إطلالة هيفاء وهبي في أسبوع الموضة بـ باريس تثير ضجة| شاهد

داليا مصطفى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال|شاهد

ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ