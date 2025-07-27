قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى معبر كرم أبو سالم
من مصر.. شاحنات محملة بالطحين في طريقها إلى غزة
الخارجية: مصر تعمل على مسارات مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تستمر حتى الثلاثاء والحرارة تتجاوز 45 درجة
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الهلال الأحمر الفلسطيني: شاحنات المساعدات المصرية لا تتوقف.. والوضع في غزة كارثي
جيش الاحتلال يعترف بمقـ.ـتل ضابط وجندي في خان يونس بانفجار عبوة ناسفة
بعد ذروة لاهبة.. الأرصاد: عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع
انخفاض محدود .. أسعار الذهب الآن في مصر
100 يوم صحة.. أكثر من 15 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يومًا فقط
منال عوض وياسمين فؤاد تباشران إجراءات تسليم وتسلم ملفات وزارة البيئة
صفقة عالمية جديدة للأهلي.. التفاصيل المالية لعقد بيع وسام أبوعلي إلى كولومبوس كرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلة الصيف .. طريقة عمل الكانيلوني بأقل التكاليف

كانيلوني
كانيلوني
ريهام قدري

إذا كنت من محبي الأكلات السهلة وغير المكلفة في الصيف إليكِ طريقة عمل الكانيلوني (Cannelloni)، وهي واحدة من أشهر الأطباق الإيطالية المحبوبة، تشبه اللازانيا ولكن تُحشى الأنابيب بعناية وتُخبز في صلصة لذيذة.

 المكونات:

للحشوة:

500 جم لحم مفروم (أو دجاج مفروم حسب الرغبة)
بصلة مفرومة ناعماً
2 فص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح + فلفل أسود + بهارات لحم أو إيطالية
كوب جبن موزاريلا مبشور (اختياري)
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

للصلصة البيضاء (البشاميل):

2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب حليب
رشة جوزة الطيب (اختياري)
رشة ملح وفلفل أبيض

للصلصة الحمراء:

2 كوب عصير طماطم
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة زيت زيتون
ريحان أو زعتر (اختياري)

المعكرونة:

أنابيب كانيلوني جاهزة (تُسلق نصف سلقة أو تُحشى نيئة حسب النوع)

 الخطوات:

تحضير الحشوة:

في مقلاة على النار، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
أضيفي الثوم ثم اللحم وقلبي حتى ينضج.
تبّلي بالملح والفلفل والبهارات، ثم أضيفي البقدونس وارفعيه عن النار.
يمكن إضافة الجبن إلى الحشوة لو أردتِ قوامًا كريميًا.

تحضير الصلصة الحمراء:

في قدر، سخني زيت الزيتون وأضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم والسكر والتوابل.
اتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكثف قليلاً.

تحضير البشاميل:

ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق وقلبي حتى يصفر قليلاً.
أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.
تبّلي بالملح وجوزة الطيب.

حشي الكانيلوني:

باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس حلواني، احشي كل أنبوب بالحشوة.

الترتيب في صينية الخبز:

ضعي طبقة من الصلصة الحمراء في قاع الصينية.
رتبي الكانيلوني المحشي فوقها.
غطي الوجه بالبشاميل، ويمكنكِ وضع القليل من الجبن على الوجه.

الخبز:

أدخلي الصينية الفرن على حرارة 180°م لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.

 نصائح:

يمكن استخدام السبانخ والريكوتا بدل اللحم للحصول على نسخة نباتية.
لو الكانيلوني نيء، تأكدي أن الصلصات كافية لتغطيته جيدًا وتجعله يلين أثناء الخبز.

الكانيلوني طريقة عمل الكانيلوني كانيلوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة

من هو اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد؟

أطفال المنيا

مبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيا

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية تتسلم ملفات البيئة

إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة

حي النصر بطور سيناء

أحياء طور سيناء تعاني من عدم وجود سرفيس داخلي وارتفاع تكلفة الانتقال بالتاكسي.. تفاصيل

مجاعة غزة

أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين

بالصور

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

أكلة الصيف .. طريقة عمل الكانيلوني بأقل التكاليف

كانيلوني
كانيلوني
كانيلوني

بحضور مروان موسى.. عفرتو وديسكو مصر يشعلون المسرح الروماني

عفروتو
عفروتو
عفروتو

مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور.. ما سر رشاقتها؟

مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها
مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها
مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد