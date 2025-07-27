أكلة الصيف .. طريقة عمل الكانيلوني بأقل التكاليف

إذا كنت من محبي الأكلات السهلة وغير المكلفة في الصيف إليكِ طريقة عمل الكانيلوني (Cannelloni)، وهي واحدة من أشهر الأطباق الإيطالية المحبوبة، تشبه اللازانيا ولكن تُحشى الأنابيب بعناية وتُخبز في صلصة لذيذة.

المكونات:

للحشوة:

500 جم لحم مفروم (أو دجاج مفروم حسب الرغبة)

بصلة مفرومة ناعماً

2 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح + فلفل أسود + بهارات لحم أو إيطالية

كوب جبن موزاريلا مبشور (اختياري)

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

للصلصة البيضاء (البشاميل):

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

رشة جوزة الطيب (اختياري)

رشة ملح وفلفل أبيض

للصلصة الحمراء:

2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة زيت زيتون

ريحان أو زعتر (اختياري)

المعكرونة:

أنابيب كانيلوني جاهزة (تُسلق نصف سلقة أو تُحشى نيئة حسب النوع)

الخطوات:

تحضير الحشوة:

في مقلاة على النار، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم ثم اللحم وقلبي حتى ينضج.

تبّلي بالملح والفلفل والبهارات، ثم أضيفي البقدونس وارفعيه عن النار.

يمكن إضافة الجبن إلى الحشوة لو أردتِ قوامًا كريميًا.

تحضير الصلصة الحمراء:

في قدر، سخني زيت الزيتون وأضيفي عصير الطماطم ومعجون الطماطم والسكر والتوابل.

اتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكثف قليلاً.

تحضير البشاميل:

ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق وقلبي حتى يصفر قليلاً.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.

تبّلي بالملح وجوزة الطيب.

حشي الكانيلوني:

باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس حلواني، احشي كل أنبوب بالحشوة.

الترتيب في صينية الخبز:

ضعي طبقة من الصلصة الحمراء في قاع الصينية.

رتبي الكانيلوني المحشي فوقها.

غطي الوجه بالبشاميل، ويمكنكِ وضع القليل من الجبن على الوجه.

الخبز:

أدخلي الصينية الفرن على حرارة 180°م لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه.

نصائح:

يمكن استخدام السبانخ والريكوتا بدل اللحم للحصول على نسخة نباتية.

لو الكانيلوني نيء، تأكدي أن الصلصات كافية لتغطيته جيدًا وتجعله يلين أثناء الخبز.