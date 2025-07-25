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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مختلف ولذيذ .. طريقة عمل الكرواسون

كرواسون
كرواسون
ريهام قدري

الكرواسون من الاكلات اللذيذة التي يمكن أن نعتمد عليها في وجبة الإفطار وذلك إليكِ طريقة عمل الكرواسون للفطور بطريقة سهلة ولذيذة، سواء كنتِ ترغبين في تحضيره محشوًا أو سادة:


 كرواسون الفطور الهش الذهبي

 المكونات:

3 كوب دقيق (متعدد الاستعمالات)

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

¾ كوب حليب دافئ

¼ كوب ماء دافئ

1 بيضة

100 جرام زبدة لينة (للعجن)

100 جرام زبدة باردة (للفرد)


اختياري للحشو: جبن، شكولاتة، زعتر، زيتون

 التحضير:

1. تحضير العجينة:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والملح والخميرة.

أضيفي الحليب والماء والبيضة، وابدئي بالعجن.

أضيفي الزبدة اللينة تدريجياً واستمري بالعجن حتى تحصلي على عجينة طرية لا تلتصق.

غطي العجينة واتركيها تختمر ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

2. تحضير الزبدة للفرد:

ضعي الزبدة الباردة بين ورقتين زبدة وافرديها على شكل مستطيل رفيع، ثم ضعيها في الثلاجة.

3. فرد العجينة وطيها:

افردي العجينة على شكل مستطيل، ضعي الزبدة الباردة في الوسط، وغلّفيها بالعجينة من الجوانب.

افردي العجينة مرة أخرى واطويها على ثلاث طبقات.

ضعي العجينة في الثلاجة 30 دقيقة، وكرري الطي 3 مرات مع التبريد بين كل مرة.

4. تشكيل الكرواسون:

افردي العجينة بشكل دائري وقطّعيها إلى مثلثات.

لفي كل مثلث من القاعدة إلى الطرف ليأخذ شكل الكرواسون.

(اختياري) ضعي الحشو قبل اللف داخل كل مثلث.

5. التخمير الثاني:

ضعي الكرواسون في صينية مبطنة بورق زبدة، وغطيه واتركيه يختمر 30-45 دقيقة.

6. الخبز:

ادهني الوجه ببيضة مخفوقة مع رشة فانيليا أو حليب.

اخبزيه في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

-للتقديم:

قدمي الكرواسون ساخنًا مع الجبن أو المربى أو كوب من القهوة أو العصير الطازج لفطور متكامل.

طريقة عمل الكرواسون الكرواسون كرواسون الفطور كرواسون الفطور الهش الذهبي

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