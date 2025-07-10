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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

غير مكلفة .. طريقة عمل فطيرة التفاح

فطيرة التفاح
فطيرة التفاح
ريهام قدري

إذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة في الصيف نقدم إليكِ طريقة عمل فطيرة التفاح بطريقة سهلة ومذاق شهي مثل الجاهزة:

المكونات:

أولًا: للعجينة

2 كوب دقيق

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

150 جم زبدة باردة (مقطعة مكعبات)

4-6 ملاعق كبيرة ماء مثلج

ثانيًا: للحشوة

4 تفاحات كبيرة (مقشرة ومقطعة شرائح)

1/2 كوب سكر بني أو أبيض

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

ثالثًا: للوجه

1 بيضة + ملعقة حليب (لدهن الوجه)

رشة سكر خشن (اختياري)

- طريقة التحضير:

تحضير العجينة:

1. في وعاء، اخلطي الدقيق مع السكر والملح.

2. أضيفي الزبدة وقلبي بأطراف الأصابع حتى تحصلي على خليط يشبه الفتات.

3. أضيفي الماء المثلج تدريجيًا وقلبي حتى تتجمع العجينة.

4. شكّلي العجينة على شكل قرصين، غلفيهم ببلاستيك وضعيهم في الثلاجة 30 دقيقة.

تحضير الحشوة:

1. اخلطي شرائح التفاح مع السكر والقرفة والدقيق وعصير الليمون.

2. قلّبي جيدًا واتركي الخليط جانبًا 10 دقائق.

تشكيل الفطيرة:

1. افردي قرص العجين الأول وضعيه في قالب باي مدهون.

2. اسكبي حشوة التفاح فوق العجينة.

3. افردي قرص العجين الثاني، وقطعيه شرائط لتزيين الوجه بشكل شبكي (أو غطيها كاملة واعملي شقوق تهوية).

4. امسحي الوجه بخليط البيض والحليب، ورشي السكر الخشن.

- الخبز:

سخني الفرن مسبقًا على 190 درجة مئوية.

اخبزي الفطيرة لمدة 40 – 45 دقيقة، حتى يتحمّر الوجه وتطرى التفاحات.

التقديم:

قدمي فطيرة التفاح دافئة مع كريمة مخفوقة أو آيس كريم فانيليا.

فطيرة التفاح فطيرة تفاح فطيرة تفاح

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