بحضور مروان موسى.. عفرتو وديسكو مصر يشعلون المسرح الروماني

يواصل المنتج وليد منصور تنظيم وإخراج المزيد من حفلات المسرح الروماني التي تشهد لافتة كامل العدد كان اخرها حفل مطرب الراب عفرتو و فريق ديسكو مصر و شهاب.

ديسكو مصر

افتتح الحفل فريق "ديسكو مصر" حيث اشعلوا وصلات الغناء والرقص على مدي اكثر من ساعة ونصف الساعة بعدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام الشهيرة بالإضافة الى التراكات المميزة للفريق .

كما تفاعل الجمهور مع المطرب الصاعد شهاب وسط المزيد من آجواء الإثارة.

واختتم الحفل عفرتو الذى حضر بصحبة صديقه نجم الراب مروان موسى وكان فى استقبالهما منظم الحفل وليد منصور وسيد مصطفى ومحمد جمال .

وأشعل عفرتو الحفل بعدد من اغانيه المميزة منها فرق خبرة ، على بعضى، مش بالحظوظ ،سجارة .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

جدير بالذكر أن نجمي الراب عفرتو ومروان موسى قد شاركا المطرب أحمد سعد أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" التي تم إطلاقها مؤخرا وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.