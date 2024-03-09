توقعات بتحقيق الأسهم السعودية أداءً إيجابيًا خلال رمضان

ذكرت صحيفة “الرياض” السعودية أنه من المتوقع أن يكون أداء سوق الأسهم في السعودية جيدًا خلال شهر رمضان المبارك، استنادًا إلى تقديرات عدد من الاقتصاديين والمحللين.

وأوردت الصحيفة ما ذكره محللون من أن أداء سوق الأسهم السعودي سيكون متميزا خلال شهر رمضان قياسا على البيانات التاريخية للسوق.

علاوة على ذلك، ستشهد السوق صدور جميع نتائج الشركات المالية لعام 2023 والتي ستكون يوم 31 مارس الذي يوافق 21 رمضان آخر موعد لها، وبالتالي ستكون التفاصيل متاحة للعموم والمعطيات مكتملة لراغبي تحسين المراكز وتكوين الشراكات.

كما ستظهر نتائج الربع الأول لهذا العام 2024، والتي ستكون بتاريخ 1 أبريل الموافق 22 رمضان.