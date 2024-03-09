رئيس القابضة للمياه يعلن رفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة استعدادا لاستقبال رمضان

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة لمواجهة ارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة، فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بأهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى و متابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأوضح، أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.