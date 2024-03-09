عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شهر الخير والبركة.. رئيس قوي عاملة النواب يهنئ الرئيس بحلول رمضان

صدى البلد

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب وعمال مصر، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، شهر القرآن والعمل الصالح والقرب من الله سبحانه وتعالى، سائلًا الله عز وجل أن يجعله شهر خير ويمن وبركة ، وعلى مصرنا العزيزة .

وقال النائب "عبد الفضيل" : يسعدني ويشرفني أن أرفع للرئيس السيسي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن 250 ألف عامل بقطاعات المالية والضرائب والجمارك خالص التحية والتهنئة بهذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعاً، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة لنا جميعاً.

وأضاف: "بهذه المناسبة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائداً مخلصاً صادقاً لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر وسلمت مصر بكم والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الجديدة التى نحلم بها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

ترشيحاتنا

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

الولايات المتحدة تطلب سرًا من تركيا تمويل الأونروا

هل يُقبل صيام من لا يصلي في رمضان ؟

أمام قبر والده.. كوكا يحتفل بتتويج الأهلي بكأس مصر

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 7505 فلسطينيين من الضفة الغربية منذ بدء العدوان

ظاهرتان جويتان..الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ24 ساعة القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي عصير البصل على وجهك والنتيجة ستدهشك

السيارات الصينية تواجه تهمة التجسس.. وأمريكا تحقق في الأمر

مع تغيير المواسم.. نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

7 نصائح مهمة عند شراء سيارة جديدة.. ما أبرزها؟

فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ