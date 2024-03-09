القيادة المركزية الأمريكية تعلن خامس عملية إنزال للمساعدات على غزة

أجرت القيادة المركزية الأمريكية خامس عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة هذا الشهر، لتقديم مواد الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع.

وقال بيان للقيادة على موقعها على "إكس" إن العملية المشتركة تضمنت طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأميركية وجنودا من الجيش الأمريكي متخصصين في عملية الإنزال الجوي للإمدادات.

وأسقطت الطائرات الأمريكية من طراز C-130 أكثر من 41,400 وجبة طعام و23,000 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إلى مواد الإغاثة، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى هذه المساعدات الحيوية.

9 مارس/ آذار - القيادة المركزية الأمريكية تجري عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على غزة



في يوم 9 مارس/آذار 2024 وعند الساعة 2:18 ظهراً (بتوقيت غزة) أجرت القيادة المركزية الأمريكية عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة ، لتقديم مواد الإغاثة الأساسية للمدنيين… pic.twitter.com/GAPOBg3pgv — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 9, 2024

وتساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

ومع تراجع نسق دخول المساعدات برا إلى غزة، لجأت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إنزالها جوا والإعداد لإيصالها بحرا.

ونفذت الولايات المتحدة أول عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية في غزة في الثاني من مارس، شملت أكثر من 38 ألف وجبة.

وفي ظل محدودية كميات المساعدات التي يمكن إنزالها جوا مقارنة بالاحتياجات، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه كلف الجيش إنشاء رصيف مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات بحرا.