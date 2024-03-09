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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن خامس عملية إنزال للمساعدات على غزة

خامس عملية إنزال
خامس عملية إنزال امريكية للمساعدات على غزة

أجرت القيادة المركزية الأمريكية خامس عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة هذا الشهر، لتقديم مواد الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع.

وقال بيان للقيادة على موقعها على "إكس" إن العملية المشتركة تضمنت طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأميركية وجنودا من الجيش الأمريكي متخصصين في عملية الإنزال الجوي للإمدادات.

وأسقطت الطائرات الأمريكية من طراز C-130 أكثر من 41,400 وجبة طعام و23,000 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إلى مواد الإغاثة، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى هذه المساعدات الحيوية.

 

وتساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

ومع تراجع نسق دخول المساعدات برا إلى غزة، لجأت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى إنزالها جوا والإعداد لإيصالها بحرا.

ونفذت الولايات المتحدة أول عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية في غزة في الثاني من مارس، شملت أكثر من 38 ألف وجبة.

وفي ظل محدودية كميات المساعدات التي يمكن إنزالها جوا مقارنة بالاحتياجات، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه كلف الجيش إنشاء رصيف مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات بحرا.

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