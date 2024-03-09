أستاذ علاقات دولية: إدارة بايدن فى أزمة بسبب ضغط اللوبيات الموالية لإسرائيل

قال إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مأزومة بسبب الضغوط من اللوبيات الموالية لإسرائيل والمعارضة لها.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اللوبيات المؤيدة لإسرائيل هي قوى منظمة وممولة جيدًا، حيث إنها تلعب دورًا مهمًا وخاصة في هذه الانتخابات بتمويل الأشخاص الذين يدعمون إسرائيل والمواقف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح، أن الذين يعارضون إدارة بايدن وينتقدون سياسته وقالوا إن كل ما كان يحاوله هو إدارة الأزمات وتخلى عن الجهود الحقيقية لإقامة حل الدولتين على الرغم من أنه أعاد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية إلا أنه في نفس الوقت لم يعارض السياسات التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.