خالد الغندور: اختيار إمام عاشور رجل مباراة الكأس لانتقاله من الزمالك للأهلي

انتقد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، اختيار إمام عاشور لاعب الأهلي كرجل مباراة القمة بنهائى كأس مصر.

وقال خالد الغندور: مجدي أفشة كان افضل من امام عاشور ولكن اختيار امام عاشور نوع من الاسبايسي لانه منتقل من نادي الزمالك واول مباراة قمة يشارك فيها .

وتابع خالد الغندور: امام عاشور كان واحد من رجاله المباراة ولكن رجل المباراة هو مجدي افشة .

وأضاف: امام عاشور كان ادائة وحش جدا 80 دقيقة من المباراة و بيفتقد الكورة وبيمثل عشان ياخد ضربات جزاء .

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.