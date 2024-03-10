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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بايدن ينتقد نتنياهو.. هل تستشعر واشنطن خطر التطرف الإسرائيلي؟.. فيديو

جو بايدن
جو بايدن

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بايدن ينتقد نتنياهو.. هل استشعرت واشنطن خطر التطرف الإسرائيلي؟".

وقال التقرير: "الإضرار بالمصالح الإسرائيلية بسبب سياساته المتشددة، هكذا وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب سياساته المتشددة بمواصلة الحرب في غزة وعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع".

وأضاف: "بايدن أشار أيضا في معرض انتقاده إلى أن سياسات رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية تجعل دول العالم تعارض ما تقوم به إسرائيل، ما يمثل خطأ كبيرا من قبل نتيناهو".

وتابع: "الرئيس الأمريكي الذي لم يفته التعبير عن دعمه لما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها طالب في الوقت ذاته نتنياهو باتخاذ المزيد من التدابير لحماية المدنيين الذين أدى ارتفاع أعداد الضحايا في صفوفهم إلى فقدان الدعم الدولي لتل أبيب في حربها على غزة، وبخلاف الانتقادات حذر بايدن من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح الفلسطينية موضحا أن ذلك الأمر يمثابة خط أحمر لا يجب تجاوزه من قبل الجيش الإسرائليي". 

بايدن نتنياهو واشنطن التطرف الإسرائيلي المساعدات غزة

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