كاتس: بايدن يؤيد أهداف إسرائيل لكنه يريد إجلاء السكان قبل دخول رفح

قال وزير الخارجية، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد أهداف إسرائيل من الحرب في غزة لكنه يريد إجلاء السكان الفلسطينيين قبل دخول جيش الاحتلال إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد كاتس إسرائيل سننقل سكان رفح إلى الغرب أو مناطق أخرى في القطاع قبل بدء العملية العسكرية.

وأضاف: "لقد قمنا بإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب، وعلينا الآن نقلهم غربًا وإلى مناطق أخرى قبل عملية رفح".

وتشن إسرائيل غارات جوية على المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة والمليئة بالنازحين الذين غادروا شمال القطاع بسبب الهجوم الصهيوني.