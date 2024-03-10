بـ 4 آلاف و647 صوتًا.. مجدي حسن نقيبًا للأطباء البيطريين | صور

أعلن الدكتور ناجي سلام، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، لعام 2024، أسماء الفائزين بالانتخابات.

انتخابات الأطباء البيطريين

وقد أسفر رصد وتجميع نتائج كافة اللجان العامة والفرعية المُكلفة بالإشراف على الانتخابات، عن فوز الأسماء الآتية:

أولاً: منصب النقيب العام:

الدكتور مجدى حسن أحمد محمود، وحصل على 4 آلاف و647 صوتًا.

ثانياً: منصب عضو مجلس النقابة العامة الذين مضى على قيدهم أكثر من 15 عاما، فاز كل من:

الدكتور أحمد محمد احمد البنداري، وحصل على 1863 صوتا.

الدكتور الحسيني محمد عوض على، وحصل على 1751 صوتا.

الدكتور أحمد محمد مسعد طنطاوي، وحصل على 1662 صوتا.

ثالثا: منصب عضو مجلس النقابة العامة الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عاما، فاز كل من:

الدكتور محمود حمدي عطيه فريد، وحصل على 3473 صوتا.

الدكتورة ياسمين أحمد أبو الخير أحمد حافظ، وحصلت على 3060 صوتا.

الدكتور شرف الدين فيصل شرف محمد سالم، وحصل على 2745 صوتا.

رابعاً : منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة القاهرة والجيزة الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عاما:

الدكتور رامي محمد فتحي عبد الرحمن، وحصل على 303 أصوات.

خامساً: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة غرب الدلتا الذين مضى الذين أمضى على قيدهم أقل من 15 عاما:

الدكتورة إيمان ماهر محمد السيد جعفر، وحصلت على 559 صوتا.

سادساً: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة شرق الدلتا الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عاما:

الدكتورة سارة إبراهيم إسماعيل عطا الله، وحصلت على 1532 صوتا.

سابعا: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة وسط الدلتا الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عاما:

الدكتور محمد الشاطبى سعد الشامى، وحصل على 1062 صوتا.

ثامنا: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة شمال الوجه القبلى، الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عاما:

الدكتور أيمن محمد حلمي عبد السلام وحصل على 696 صوتا.

تاسعاً: منصب عضو مجلس النقابة عن منطقة جنوب الوجه القبلى الذين مضى على قيدهم أقل من 15 عاما: