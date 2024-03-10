محافظ الدقهلية والرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي ومدير عام جمعية الأورمان يفتتحون مدرسة الحرية



افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد يرافقه الدكتور محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بالدقهليه مدرسة الحرية الابتدائية بقرية برمبال القديمه مركز منية النصر بعد تطويرها وتجهيزها بدعم كامل من بنك QNB الأهلي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية .

جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر ، والاستاذ عبدالخالق سلامه مدير جمعية الأورمان بالدقهليه .

وقال " مختار " أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس السيسي علي توفيره المناخ الملائم لتنفيذ وإقامة كافة الفاعليات وتوفير الامن والأمان في كل ربوع مصر .

وأشار " المحافظ " إلي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الشراكة بين كافة مؤسسة الدولة والمجتمع المدني من أجل تقديم كافة الخدمات للشعب المصري سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو التعليم أو تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب .

وأكد " مختار " علي أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس لم تشهده الدولة المصرية من قبل الا في عهد فخامة الرئيس السيسي وهو يعد بحق إنجاز حقيقي من أجل بناء الإنسان المصري وتلبية احتياجاته .

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لرئيس بنك QNB الأهلي ولمدير عام جمعية الأورمان لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية وتقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية بالدقهليه من خلال توفير مشروعات تمكين اقتصادي والمشاركة في تطوير العديد من المدارس والمستشفيات وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل .

كما أكد " مختار " علي أننا نعمل علي توفير وتقديم كافة الخدمات لأبناء الدقهلية من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفي المقدمه الأسر الأولي بالرعاية.

وفي نهاية الإفتتاح اهدي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه درع المحافظة الي رئيس بنك QNB الأهلي ولمدير عام جمعية الأورمان وكرم عدد العالمين بالبنك وجمعية الأورمان علي جهودهم المبذوله .

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