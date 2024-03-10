هل رمضان 2024 في مصر غدا الإثنين؟.. شاهد الإفتاء تعلن موعده الآن

لعل الاستفهام عن هل رمضان 2024 غدا؟ ، أهم ما يشغل المسلمين في هذا الوقت وقد انتهى يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان ، وهو يوم الرؤية حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2024 م ، في هذه الدقيقة وفي حفل فهي ما تحدد هل رمضان 2024 في مصر غدا الإثنين؟ ليس فقط لأن كل لحظة ودقيقة من شهر رمضان غالية وثمينة، ولا يمكن التفريط فيها، ولكن لما يترتب عليه من معرفة وقت أول صلاة تراويح والتي تكون في أول ليلة من رمضان ، وهو من أعظم مواسم الخير والبركة ، وفيه رجاء عظيم ورحمة أعظم من ربنا تبارك وتعالى، إلا أن أهمية معرفة هل رمضان 2024 غدا ؟، سببه تلك الصلاة التي يُستفتح بها رمضان وهي صلاة التراويح والتي تحمل لنفوسنا وقلوبنا ترويحًا يجعلنا نطمئن ، لذا يتساءل الحريصون عليها هل رمضان 2024 غدا ليتبعوا هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ويغتنموا نفحات وعطايا وخيرات وبركات شهر رمضان الكريم، فينالوا الفرج والنجاة والفوز والعتق من النار، فالمحظوظون من عاد عليهم رمضان ببركاته.

هل رمضان 2024 غدا؟

تحسم دار الإفتاء المصرية ، هل رمضان 2024 غدا الإثنين واليوم أول لياليه أم لا؟، من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، مغرب اليوم الأحد وهو يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان 1445 هـ، والذي يوافق 10 من مارس 2024م ، أي في هذه اللحظات ، حيث بدأ حفل استطلاع هلال رمضان الآن واستفتح بالقرآن الكريم في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الرابط التالي …

استطلاع هلال رمضان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال رمضان 2024 م ، ومن ثم تكون الليلة أول لياليه وغدًا الإثنين أول أيام صيام شهر رمضان 1445 هـ- 2024 م، ويبدأ أول رمضان من غروب شمس آخر يوم في شعبان، حيث أول ليلة من ليالي رمضان 2024 م ، والتي من المقرر لها فلكيا أن تكون الليلة بيوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ، و10 مارس 2024 م، إلا أن دار الإفتاء فهي المنوط بها الجزم وتحديد هل رمضان 2024 غدا، وفي حال ثبوت الرؤية يبدأ رمضان 2024 بليلته الأولى الآن الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ، و 10 مارس 2024م، حيث يكون شهر شعبان 29 يومًا، فيما أن أول أيام الصيام في رمضان 2024 تكون يوم غد الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م، وعليه تبدأ أول ليلة من رمضان مغرب اليوم الأحد - يوم الرؤية- فيما يهل علينا رمضان 2024 بأول أيام الصيام يوم غدًا الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م.

ووفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 11 مارس وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

بناء على تحديد هل رمضان 2024 غدا ، يتم معرفة وقت أول صلاة تراويح في رمضان 2024، والتي يُشرع للمسلم أداؤها بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان، وهي الليلة التي يُرى فيها الهلال، ومثل هذا نهاية شهر رمضان، فإنه لا تُصلَّى التراويح إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية هلال العيد أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوماً.

فيتبين أن صلاة التراويح لا تتعلق بصيام نهار رمضان، بل بدخول الشهر من الليل ابتداءً، وبآخر يوم من رمضان انتهاءً، ولا ينبغي القول إن صلاة الترويح نافلة مطلقة فيجوز أن تؤدى في أي ليلة وجماعة؛ لأن صلاة التروايح مقصودة لشهر رمضان، ومصليها يقصد الأجر المترتب على قيامه، والجماعة فيها ليست كحكم الجماعة في غيرها، فيجوز في رمضان أن يصلى قيامه جماعة في كل ليلة مع الإعلان والتشجيع عليه، بخلاف القيام في غيره فإنه لا يسن إلا ما جاء من غير قصد أو بقصد التشجيع والتعليم، فيسن أحياناً دون الالتزام بفعله دائماً.

ورد أن اقتراب حلول شهر رمضان له في النفس أزكى مكانة وفي القلوب محبة نهاره خزائن من الرحمات وليله مغفرة، فالإقبال على الله في هذا الشهر ألذ ما في الكون، حيث إن شهر رمضان من أعظم المواسم وأجلها وأكثرها أجراً؛ لذا فما أجمل التواصي بما فيه النفع قبل حلول هذا المغنم الخيِّر الوفير والمتجر الرابح الكبير.

رمضان 2024

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2024 م من المتوقع له أن يكون يوم غد الإثنين 11 مارس 2024، حيث إن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

وبناء عليه تكون غرة شهر رمضان 2024 فلكيًا يوم غد الإثنين 11 مارس 2024، أي تفصلنا عنه 19 يومًا ويستمر لمدة 30 يومًا، ويكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

إمساكية رمضان 20 24

وفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

مواقيت الصلاة في أول رمضان 20 24

وعن مواقيت الصلاة في أول رمضان 2024 فإن أذان المغرب 6:01 ، والعشاء 7:18 مساء، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا ، الظهر 12:05، العصر 3:28 .

فضل رمضان

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وأوضح «مركز الأزهر» في شرحه للحديث الشريف عن فضل شهر رمضان ، أن الصيام ومغفرة الذنوب ورد في المعنى الإجمالي للحديث، حيث شرع الله سبحانه على المسلمين المكلفين فرضية صيام شهر رمضان فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

وأضاف: "ورغبة في الحث على الصيام قد أودع الله سبحانه في شهر رمضان عديدًا من المنافع الدينية والدنيوية، ونلاحظ هنا في تعبير الحديث الشريف عن صيام رمضان وقيده بالإيمان، ليشكل صورة أدبية بليغة في كلمة واحدة، للدلالة على أن الصيام لا يقبل من الكافر مطلقًا، ولا يثاب عليه الفاسق، وإن سقط عنه الفرض، ذلك أن الأساس في قبول الأعمال هو الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع الطاعة المطلقة لهما".

و استشهد بقوله تعالى: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»، وهذا سر تخصيص الخطاب بأهل الإيمان في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، ومعنى قوله إيمانًا: أي: مؤمنا بالله ومصدقا بأنه تقرب إليه (واحتسابا)، أي: محتسبا بما فعله عند الله أجرا لم يقصد به غيره.

ودلل بما "قال القاري: أَيْ طَلَبًا لِلثَّوَابِ مِنْهُ - تَعَالَى - أَوْ إِخْلَاصًا أَيْ بَاعِثُهُ عَلَى الصَّوْمِ مَا ذُكِرَ، لَا الْخَوْفُ مِنَ النَّاسِ، وَلَا الِاسْتِحْيَاءُ مِنْهُمْ، وَلَا قَصْدُ السُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ عَنْهُمْ، وَقِيلَ: مَعْنَى احْتِسَابًا اعْتِدَادُهُ بِالصَّبْرِ عَلَى الْمَأْمُورِيَّةِ مِنَ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ، وَعَنِ النَّهْيِ عَنْهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهِ، طَيِّبَةً نَفْسُهُ بِهِ، غَيْرَ كَارِهَةٍ لَهُ، وَلَا مُسْتَثْقِلَةٍ لِصِيَامِهِ، وَلَا مُسْتَطِيلَةٍ لِأَيَّامِهِ. وأسلوب الشرط هنا قد جاء ليثير انتباه القارئ، ويحرك عواطفه ومشاعره، فتستقر معاني الحديث وقيمه الخلقية، في أعماق النفس إيمانًا وتصديقًا وإخلاصًا، ابتغاء مرضاة الله عز وجل".

وأشار إلى أنه مما يستفاد من الحديث: أولا فرضية صيام شهر رمضان على العاقل البالغ المكلف، وثانيًا فضل الإيمان واشتراطه لقبول الأعمال الصالحة، وثالثًا احتساب الأجر عند الله تعالى من علامات القبول، ورابعًا بلاغة الأسلوب النبوي في الحديث الشريف، وخامسًا ظيم فضل الله تعالى الواسع وإنعامه السابغ.