آخر يوم في شعبان.. بصلاة واحدة تغفر ذنوبك وتنفرج همومك وتفتح أبواب الرزق

لاشك أن آخر يوم في شعبان 2024 م يعد من أهم الأيام التي لا ينبغي تضيعها بأي حال من الأحوال سواء كنت ممن اغتنموا هذا الشهر أو ممن غفلوا عنه وخالفوا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانفرط منهم، حيث يمكن أن يضع آخر يوم في شعبان

2024 م نهاية لكل همومك وأحزانك وكل منغصات الحياة، وحيث نشهد اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر شعبان الهجري، فإن آخر يوم في شعبان 2024 م قد اقترب كثيرًا فقد يكون غدًا الأحد أو بعد غد الإثنين، وهو ما تحدده دار الإفتاء المصرية ، من خلال استطلاع هلال رمضان ، وبناء على الرؤية تحسم موعد آخر يوم في شعبان 2024 م، والذي ينبغي اغتنامه من فجر الغد قبل فوات الأوان.

آخر يوم في شعبان

يكون آخر يوم في شعبان 2024 م - 1445هـ يوم غد الأحد ، وذلك بحسب الحسابات الفلكية ، والتي أشارت إلى أن شهر شعبان الهجري هو تسعة وعشرين يومًا فقط ، وبناء عليه يكون يوم التاسع والعشرين هو آخر يوم في شعبان 2024 م ، ويبدأ من فجر غد الأحد الموافق 10 مارس 2024 م وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024 ، والذي من المتوقع له أن يبدأ يوم الإثنين 11 مارس 2024، حيث إن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم غد الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 .

أعمال آخر يوم في شعبان

ورد في الأثر بنصوص السًنة النبوية المطهرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا، فأوصى بأداء صلاة نافلة من أربع ركعات، حيث إن لها فضل عظيم، فبها يُكفر العبد ذنوبه، كما أنها تفتح له أبواب الرزق الوفير، وقد تؤدى مرة واحدة في العمر، وتُسمى صلاة التسابيح.

وقد أوصت بها دار الإفتاء المصرية، في هذه الأيام المباركة ولو مرة واحدة، فقد ورد أنها مكفرة للذنوب ، مفرجة للكروب ، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات (أى بتسليمة واحدة)، وفى كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة (أى سورة تختارها)، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات(سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر) ١٥ مرة.

وتابعت: ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات ثم ترفع رأسك من الركوع قائلا ًًََُ : سمع الله لمن حمده …..إلخ ثم تقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات ثم تهوى ساجدا ً وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، وثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، وفذلك 75 مرة فى كل ركعة، ووتفعل ذلك 4 مرات أى فى الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.

وأضافت أن ما يؤكد فعلها، قول رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – للعباس – رضى الله عنه وعن المؤمنين - : «إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل وإن لم تستطع ففى كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة».

واستطردت: ويردد هذا الدعاء فيها، حيث ورد أن الطبرانى زاد قوله: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام، "اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى ، وأعمال أهل اليقين ، ومناصحة أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر ، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع ، وعرفان أهل العلم حتى أخافك، اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك ، حتى أعمل بطاعتك عملا ً استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا ً منك ، وحتى أخلص لك فى النصيحة حبا ً لك، وحتى أتوكل عليك فى الأمور كلها ، حسن ظنى بك ، سبحان خالق النور"، ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه .

وأشارت إلى أنه يستحسن أن يقرأ فى هذه الركعات الأربع بعد الفاتحة بسورة مما جاء أنها تعدل نصف أو ثلث ربع القرآن ليحصل أكبر قدر من الثواب، فمثلا ً يقرأ فى الأولى (الزلزلة) والثانية (الكافرون) والثالثة ( النصر) والرابعة ( الإخلاص) ، وكما تجوز هذه الصلاة انفرادا ً تجوز فى جماعة.

وأفادت بأن من أعمال آخر يوم في شعبان 2024 كذلك الذكر والتسبيح والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- والصدقة والدعاء .

دعاء آخر يوم في شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية، عن دعاء آخر يوم في شعبان ، إنه -صلى الله عليه وسلم- كان يستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة ، لذا ينبغي الاقتداء به والإكثار من الاستغفار خاصة في آخر يوم من شعبان ، للتخلص من الذنوب وليعتقنا الله تعالى مع رحيل شهر شعبان ، ومن ثم الفوز في الدنيا والآخرة.

وأوضحت «الإفتاء» عن دعاء رسول الله آخر يوم في شعبان ، إن من فوائد ختم شهر شعبان بالاستغفار أنه يفرج عن كل إنسان يشعر بالضيق ولديه مشاكل ويُعاني من الكرب والفقر أو وقع في المعصية وضيقت عليه ذنوبه، مشيرة إلى أن «الاستغفار سعادة للمحزونين، وبه يطهر قلبك ، ويزال همك، ويجعل الله لك من كل ضيق مخرجًا، وغفران للمذنبين، وفرج للمكروبين، وبه يرزقك الله تعالى من حيث لا تحتسب، وهو مفتاح الخير، أمان من وقوع العذاب، يريح القلب».

ونصحت : كن من المستغفرين يطهر قلبك ويزال همك، فالمستغفر يجعل الله له من كل ضيق مخرجًا، و من كل هم فرجًا ، ويكفر ذنوبه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهو مفتاح الخير، والإيمان وتقوى الله عز وجل في السر والعلن؛ تفتح أبواب الرزق، كذلك، مستشهدة بقوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» الآية 96 من سورة الأعراف، وقال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

أدعية آخر يوم في شعبان

قد ورد في أدعية آخر يوم في شعبان عدة صيغ لتفريج الهموم والكروب، مأثورة وواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومنها ما يلي:

1- "اللهم مع رحيل شهر شعبان بشرنا بعفو شعبان وبلغنا ووالدينا وأهلينا ومن نحب وجميع المسلمين شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وسلام وعافية وإحسان".

2- اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ، إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

3- اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

4- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

5-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

6- يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

7- لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم.

8- اللَّهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ .

9- «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت الله ، الله ربي لا أشرك به شيئًا».

10- اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

11- اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.