متى يبدأ رمضان 2024؟.. باقي 42 ساعة فاستعد لاستقبال أول نفحاته وخيراته

يبحث كثير الآن عن موعد رمضان ، لذا يتصدر الاستفهام عن متى يبدأ رمضان 2024 م ، مؤشرات البحث على الإنترنت ، لأن شهر رمضان من أعظم مواسم الخير والبركة ، لذا ينتظره المسلمون من العام للعام بشوق ولهفة ، لما فيه من رجاء عظيم ورحمة أعظم من ربنا تبارك وتعالى ، ومن هنا يزيد السؤال عن متى يبدأ رمضان 2024 م؟، باعتباره استفهام عن موعد الفرج والنجاة والفوز والعتق من النار، فالمحظوظون من عاد عليهم رمضان ببركاته، بل إن هناك من يأجلون توبتهم وفتح صفحات جديدة مع الله تعالى إلى هذا الشهر.

ولعل هذا ما يطرح سؤال متى يبدأ رمضان 2024 ؟ باعتباره من أهم التواريخ لأن رمضان 2024 يبدأ معه الفرج والسعادة ، فهذا الشهر الفضيل لا يمكن لعاقل أن يفوت فيه دقيقة ، لما فيه النورانيات والنفحات والكرم، الذي يفيض فيملأ الشوارع ، لذا فإن السؤال عن متى يبدأ رمضان 2024 م يعد من أهم ما يشغل الناس هذه الساعة.

متى يبدأ رمضان 2024

ورد أن اقتراب حلول شهر رمضان له في النفس أزكى مكانة وفي القلوب محبة نهاره خزائن من الرحمات وليله مغفرة، فالإقبال على الله في هذا الشهر ألذ ما في الكون، حيث إن شهر رمضان من أعظم المواسم وأجلها وأكثرها أجراً؛ لذا فما أجمل التواصي بما فيه النفع قبل حلول هذا المغنم الخيِّر الوفير والمتجر الرابح الكبير.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، لتحديد متى يبدأ رمضان 2024 ، مغرب بعد غد الأحد وهو يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان 1445 هـ، والذي يوافق 10 من مارس 2024م ، وفي حال ثبوت الرؤية يبدأ رمضان 2024 بليلته الأولى مع غروب شمس يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ، و 10 مارس 2024م، حيث يكون شهر شعبان 29 يومًا ، فيما أن أول أيام الصيام في رمضان 2024 تكون يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م، وعليه تبدأ أول ليلة من رمضان مغرب يوم الأحد - يوم الرؤية- فيما يهل علينا رمضان 2024 بأول أيام الصيام يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م.

وتتم رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية، وحيث تجاوز شهر شعبان نصفه منذ عدة أيام ، فاليوم هو السابع والعشرين من شعبان و8 من مارس 2024 فإنه بذلك يتبقى على موعد رمضان أقل من يومين وهي ( الأيام المتبقية من شعبان) ، وبالتالي فإن تحديد متى رمضان 2024 من المقرر أن تكون يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 .

وجدير بالذكر أن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى يبدأ رمضان 2024 بدقة ، وتحسم هل رمضان 2024 يوم الإثنين أم الثلاثاء وذلك في ليلة تحري هلال رمضان يوم الأحد 10 مارس 2024 ، أي أنه بعد ما يقرب من ساعات قليلة .

ووفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 11 مارس وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

بناء على تحديد متى أول ليلة من رمضان 2024 م، يتم معرفة وقت أول صلاة تراويح في رمضان 2024، والتي يُشرع للمسلم أدائها بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان، وهي الليلة التي يُرى فيها الهلال، ومثل هذا نهاية شهر رمضان، فإنه لا تُصلَّى التراويح إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية هلال العيد أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوماً.

فيتبين أن صلاة التراويح لا تتعلق بصيام نهار رمضان، بل بدخول الشهر من الليل ابتداءً، وبآخر يوم من رمضان انتهاءً، ولا ينبغي القول إن صلاة الترويح نافلة مطلقة فيجوز أن تؤدى في أي ليلة وجماعة؛ لأن صلاة التروايح مقصودة لشهر رمضان، ومصليها يقصد الأجر المترتب على قيامه، والجماعة فيها ليست كحكم الجماعة في غيرها، فيجوز في رمضان أن يصلى قيامه جماعة في كل ليلة مع الإعلان والتشجيع عليه، بخلاف القيام في غيره فإنه لا يسن إلا ما جاء من غير قصد أو بقصد التشجيع والتعليم، فيسن أحياناً دون الالتزام بفعله دائماً.

موعد رمضان 2024 فلكيا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2024 م من المتوقع له أن يكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، حيث إن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

وبناء عليه تكون غرة شهر رمضان 2024 فلكيًا يوم الإثنين 11 مارس 2024، أي تفصلنا عنه 19 يومًا ويستمر لمدة 30 يومًا، ويكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

إمساكية رمضان 20 24

وفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

مواقيت الصلاة في رمضان 20 24

وعن مواقيت الصلاة في رمضان 2024 فإن أذان المغرب 6:01 ، والعشاء 7:18 مساء، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا ، الظهر 12:05، العصر 3:28 .

فضل رمضان

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وأوضح «مركز الأزهر» في شرحه للحديث الشريف عن فضل شهر رمضان ، أن الصيام ومغفرة الذنوب ورد في المعنى الإجمالي للحديث، حيث شرع الله سبحانه على المسلمين المكلفين فرضية صيام شهر رمضان فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

وأضاف: "ورغبة في الحث على الصيام قد أودع الله سبحانه في شهر رمضان عديدًا من المنافع الدينية والدنيوية، ونلاحظ هنا في تعبير الحديث الشريف عن صيام رمضان وقيده بالإيمان، ليشكل صورة أدبية بليغة في كلمة واحدة، للدلالة على أن الصيام لا يقبل من الكافر مطلقًا، ولا يثاب عليه الفاسق، وإن سقط عنه الفرض، ذلك أن الأساس في قبول الأعمال هو الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع الطاعة المطلقة لهما".

و استشهد بقوله تعالى: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»، وهذا سر تخصيص الخطاب بأهل الإيمان في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، ومعنى قوله إيمانًا: أي: مؤمنا بالله ومصدقا بأنه تقرب إليه (واحتسابا)، أي: محتسبا بما فعله عند الله أجرا لم يقصد به غيره.

ودلل بما "قال القاري: أَيْ طَلَبًا لِلثَّوَابِ مِنْهُ - تَعَالَى - أَوْ إِخْلَاصًا أَيْ بَاعِثُهُ عَلَى الصَّوْمِ مَا ذُكِرَ، لَا الْخَوْفُ مِنَ النَّاسِ، وَلَا الِاسْتِحْيَاءُ مِنْهُمْ، وَلَا قَصْدُ السُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ عَنْهُمْ، وَقِيلَ: مَعْنَى احْتِسَابًا اعْتِدَادُهُ بِالصَّبْرِ عَلَى الْمَأْمُورِيَّةِ مِنَ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ، وَعَنِ النَّهْيِ عَنْهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهِ، طَيِّبَةً نَفْسُهُ بِهِ، غَيْرَ كَارِهَةٍ لَهُ، وَلَا مُسْتَثْقِلَةٍ لِصِيَامِهِ، وَلَا مُسْتَطِيلَةٍ لِأَيَّامِهِ. وأسلوب الشرط هنا قد جاء ليثير انتباه القارئ، ويحرك عواطفه ومشاعره، فتستقر معاني الحديث وقيمه الخلقية، في أعماق النفس إيمانًا وتصديقًا وإخلاصًا، ابتغاء مرضاة الله عز وجل".

وأشار إلى أنه مما يستفاد من الحديث: أولا فرضية صيام شهر رمضان على العاقل البالغ المكلف، وثانيًا فضل الإيمان واشتراطه لقبول الأعمال الصالحة، وثالثًا احتساب الأجر عند الله تعالى من علامات القبول، ورابعًا بلاغة الأسلوب النبوي في الحديث الشريف، وخامسًا ظيم فضل الله تعالى الواسع وإنعامه السابغ.