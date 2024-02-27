متى رمضان 2024؟.. اعرف موعده وعدد ساعات الصيام ومواقيت الإمساك والإفطار

لا شك أن الكثيرين الآن يبحثون عن متى رمضان 2024 والذي يعد من أهم التواريخ التي تهم المسلمين خاصة وأن تحديد متى رمضان 2024 م يعني بداية الفرج والخير والفرح، وحيث النورانيات والنفحات والكرم، الذي يفيض فيملأ الشوارع ، لذا فإن السؤال عن متى رمضان 2024 يعد من أهم ما يشغل الناس هذه الساعة، حيث إن 1 رمضان 2024 يعد من أهم التواريخ التي لا يمكن تفويتها، فالمسلمين جميعًا في مختلف بقاع الأرض يتوقون ويشتاقون لـ شهر رمضان الفضيل.

وينتظرون تحديد متى رمضان 2024 بلهفة وأمل ورجاء ، فيبدأون في طرح سؤال متى رمضان 2024 قبله بما يزيد عن ثلاثة أو أربع شهور، وعادة ما يحدد موعد شهر رمضان 2024 موعد بدء صفحات جديدة مع الله تعالى ومع الخلق ومع النفس، فمع أول لياليه دائمًا تنطلق أفضل البدايات، وتوضع الكثير من النهايات للذنوب والخطايا والمعاصي والشرور، حتى أنه يمكن القول أن كثرة تداول سؤال متى رمضان 2024 له وجه آخر وهو كم يوم باقي على نهاية كل الكروب والمصائب والبلاء.

متى رمضان 2024

تحدد دار الإفتاء المصرية، متى رمضان 2024 من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، والذي من المقرر له أن يكون مغرب يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الهجري الجاري، والذي يوافق يوم الأحد 10 من مارس 2024م ، وفي حال عدم ثبوت الرؤية يكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان الهجري ومن ثم فإن أول أيام رمضان 2024 يوم الثلاثاء الموافق 12 من مارس الميلادي، أما إذا عند ثبوت الهلال فإن شهر شعبان يكون 29 يومًا فقط، وعليه يهل علينا رمضان 2024 بأول أيامه يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م.

وتتم رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية، وحيث تجاوز شهر شعبان نصفه منذ عدة أيام ، فاليوم هو السابع عشر من شعبان و27 من فبراير 2024 فإنه بذلك يتبقى على موعد رمضان أقل من أسبوعين وهي ( الأيام المتبقية من شعبان) ، وبالتالي فإن تحديد متى رمضان 2024 من المقرر أن تكون يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 .

وجدير بالذكر أن رؤية الإفتاء للهلال هي ما تحدد متى رمضان 2024 بدقة ، وتحسم هل رمضان 2024 م يبدأ يوم الإثنين أم الثلاثاء وذلك في ليلة تحري هلال رمضان يوم الأحد 10 مارس 2024 ، أي أنه بعد أقل من أسبوعين وللدقة 13يومًا.

ووفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 11 مارس وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

موعد رمضان 2024

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2024 م من المتوقع له أن يكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، حيث إن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

وبناء عليه تكون غرة شهر رمضان 2024 فلكيًا يوم الإثنين 11 مارس 2024، أي تفصلنا عنه 19 يومًا ويستمر لمدة 30 يومًا، ويكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

متى شهر رمضان 2024 في مصر

يتوقع خبراء الفلك أن موعد شهر رمضان 2024 في مصر ، يصادف 11 مارس 2024م، على أن يتم تأكيد موعد شهر رمضان 2024 في مصر بناءً على تقليد رؤية الهلال، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2024 يوم 29 من شهر شعبان ومن المقرر أن يوافق موعد شهر رمضان 2024 في مصر يوم 11 مارس 2024 ميلاديًا، ويستمر لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الثلاثاء 9 إبريل 2024.

متى رمضان 2024 العد التنازلي

يمكن القول عن متى رمضان 2024 العد التنازلي أو بصيغة أخرى كم يوم باقي على رمضان 2024 ، أنه وفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، يمكن تحديد متى رمضان 2024 العد التنازلي أي أنه باقى على رمضان 2024 حوالى 12 يوما و17 ساعة و21 دقيقة ، ويهل علينا شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، حيث إن 1 رمضان 2024 قد يوافق يوم الإثنين 11 مارس أو الثلاثاء 12 مارس 2024، فإنه ينبغي معرفة عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار ومواقيت الصلاة خاصة الإمساك والإفطار ( الفجر و المغرب ) أيًا كان اليوم.

عدد ساعات الصيام في رمضان 20 24

وفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

ويحين موعد الإفطار في رمضان 2024 عند آذان المغرب 6:01 ، والعشاء 7:18 مساء، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا ، الظهر 12:05، العصر 3:28 .

كيفية استطلاع هلال شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية ، عن منهجها في رؤية الهلال ، قائلة إن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وأضافت أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وتابعت: هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين:الأمر الأول: هو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق: الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر.الأمر الثـاني: هو كيفية غروب القمر.

وذكرت دار الإفتاء، كيفية نزول القمر والتي تتمثل في خمس حالات:

• الحالة الأولى: أن يغرب قبل غروب الشمس .

• الحالة الثانية: أن يغرب مع غروب الشمس.

• الحالة الثالثة: أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس في كبد السماء.وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر؛ لأن الشهر لم يولد شرعًا.

• الحالة الرابعة: هي أن ينزل القمر بعد الشمس ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة من الاجتماع والافتراق بين الشمس والقمر.وفي هذه الحالة لا تنعكس أضواء الشمس على جرم القمر، مما يستحيل معه رؤية الهلال في هذه الحالة.

• الحالة الخامسة: أن يغيب القمر بعد غروب الشمس، بشرط أن يكون هذا المغيب بعد 15 ساعة و40 دقيقة أو أكثر من افتراق الشمس مع القمر، فإننا نثبت -إذا ما رؤي الهلال حينئذٍ- ولادة الشهر.

وأشارت إلى أن هذه المدة أتت من أن الأرصاد الفلكية في العالم كله والمراصد العظمى الجبارة لم تستطع أن ترصد الهلال في أقل من 15 ساعة و40 دقيقة بعد الافتراق؛ فهذا إجماع بين الفلكيين.

فإذا كانت هناك دعوى للرؤية وقد فُقِدَت شروط الاعتماد -كأن غرب القمر قبل الشمس، أو معها، أو بعدها وقبل الاجتماع والافتراق، أو بعدها وبعد الاجتماع والافتراق ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة- ففي كل هذه الأحوال لو ادعى أحدهم أنه رأى الهلال فإن شهادته ترد؛ بموجب قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1966م من أن الحساب -ولأنه قطعي- يمثل تهمة للرائي الذي يدعي خلافه، ونص قرار المجمع في مؤتمره الثالث، المنعقد في الفترة من 30 من سبتمبر إلى 27 من أكتوبر سنة 1966م:

(أ‌) أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر قمري كما يدل عليه الحديث الشريف، فالرؤية هي الأساس، لكن لا يُعتمَد عليها إذا تمكنت فيها التُّهَم تمكنًا قويًّا.

(ب‌) يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر والاستفاضة، كما يكون بخبر الواحد ذكرًا كان أو أنثى، إذا لم تتمكن التهمة في إخباره لسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب: مخالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به. أمَّا إذا وافقت الرؤية الحساب -على النحو المتقدم- فإن الشهر يثبت بتلك الرؤية.

يذكر أن مصر -وعلى مر عقود من الزمن- لم تختلف الحسابات الفلكية في القول باستحالة الرؤية أو بإمكانها مع نتائج الرؤية الفعلية التي تقوم بها اللجان الشرعية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية التزامها في ذلك بقرارات مؤتمر جدة التي لا تخرج عن منهج دار الإفتاء المصرية من اعتماد على الرؤية البصرية من ناحية والاستئناس بالحسابات الفلكية الدقيقة من ناحية أخرى.