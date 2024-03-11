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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اقتصادية جدا .. طريقة عمل الكنافة بالمهلبية بدون فرن

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم وصفات اقتصادية ومختلفة في رمضان نقدم لك اليوم طريقة عمل الكنافة بالمهلبية..


المكونات
نصف كيلو كنافة
نصف كوب سكر بودرة
2 كوب من اللبن
3 ملاعق كبيرة من النشا
علبة من القشطة
2 معلقة بودرة من الكريمة
ملعقة فانيليا

طريقة عمل القشطة
يتم إضافة كمية من اللبن، ثم يُذوب فيها النشا والفانيليا والكريمة.

يُضاف المزيج السابق إلى اللبن الدافئ، ويوضع المزيج على النار مع التقليب باستمرار إلى أن يثقل الحشو.

يرفع المزيج من على النار ويُضاف إليه القشطة مع استمرار التقليب جيدًا.

تُترك الحشو حتى تبرد قليلًا.

شربات الكنافة
3 أكواب من السكر.
كوب وربع من الماء.
نصف حبة ليمون.
ملعقة صغيرة فانيلا.
ملعقة كبيرة من العسل.
ملعقة كبيرة من السمنة المذابة.

طريقة عمل الشربات
يوضع السكر مع الماء على نار عالية إلى أن يغلي الماء.
يُضاف قطرات من عصير الليمون وملعقة العسل والفانيليا.
تُترك الشربات تغلي على النار لمدة لا تزيد عن 7 دقائق.

خطوات عمل الكنافة
يتم وضع 3 معالق سمنة في الصينية، تُفرد نصف كمية الكنافة في الصينية، وتُضغظ جيدًا مع توزيع السمنة.

ضعي القشطة المحضرة مسبقًا في نصف الصينية وتوزيع بخفة مع ضرورة ترك الأطراف فارغة بدون حشو.

غطّي القشطة بالنصف المتبقي من الكنافة مع الضغط بخفة، وتُوزع السمنة مرة أخرى على وجه الكنافة.

ضعي صينية الكنافة ع البوتجاز  مع التحريك أثناء النضج، إلى أن تحمر الأطراف، تقلب الكنافة وتسوي الوجه الاخر ثم آخر خطوة، اسقي الكنافة بالشربات البارد على أن تكون ساخنة وتقدم.

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