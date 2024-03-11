قرار رسمي من ليفربول|رقم خيالي لبيع محمد صلاح.. كم قيمته بالجنيه المصري؟

مصير محمد صلاح.. كشفت تقارير عالمية، عن كواليس الصفقات التي تسعى بعض الأندية لتحقيقها في الصيف القادم لشراء قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وأفادت التقارير، بأن نادي ليفربول قد طلب من الأندية السعودية التي تتطلع إلى شرائه في الصيف تحديد سعر محمد صلاح.

ووفقا لموقع “football365” تألق اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مرة أخرى مع الريدز هذا الموسم، حيث ساهم صلاح بـ 19 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

ليفربول يستعد لعروض الصيف

رفض ليفربول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لـ صلاح من الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية مع تقارير في ذلك الوقت تزعم بأن فريق الدوري السعودي للمحترفين كان مستعدًا لتقديم ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، أوضح ليفربول للاتحاد في ذلك الوقت أنه ليس لديهم أي نية لبيع صلاح بأي ثمن مع لاعب بجودة من الصعب للغاية استبداله.

هناك أيضا شائعات بأن الاتحاد أو الأندية السعودية الأخرى ستعود هذا الصيف من أجل صلاح حيث يتطلعون إلى جعله الوجه الجديد للدوري.

وبحسب موقع “فوتبول إنسايدر” فإن الريدز مستعدون لمواجهة عرض ضخم من المملكة العربية السعودية" لصلاح هذا الصيف مع حرص الدوري السعودي للمحترفين على توقيع صلاح.

وقالت مصادر لموقع فوتبول إنسايدر إن ليفربول يمكنه بشكل أساسي تحديد سعره لصلاح مع استعداد السعودية لطرح صفقة ضخمة لإغرائه إلى الشرق الأوسط.

وكشف تقرير آخر من نفس الموقع على أن صلاح سعيد بالبقاء في ليفربول بعد فترة الانتقالات الصيفية ولكن هناك تحذيران لحدوث ذلك.

الدولي المصري يريد تأكيدات بشأن خطط النادي المستقبلية ويريد معرفة من ينوي النادي تعيينه كمدير فني هذا الصيف ليحل محل يورجن كلوب.

يبدو أن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، هو المرشح حاليًا لتولي المسؤولية خلفًا لكلوب في الصيف بعد أن أعلن الألماني أنه سيغادر في نهاية الموسم لأخذ استراحة من كرة القدم.

وردا على سؤال عما إذا كان رحيل كلوب سيكون له تأثير على مستقبله في ليفربول، قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس خلال عطلة نهاية الأسبوع: “لا. إنه جزء من الحياة الآن، كل شيء يتغير ”.

وتابع: “لقد غادر اللاعبون بالفعل، لاعبون مهمون للغاية. المدير الفني أيضًا مهم جدًا للنادي وسيغادر. يومًا ما سأغادر النادي، لكن لا رحيل كلوب لا يؤثر على مستقبلي”.

قيمة عقد محمد صلاح

وقالت مصادر لموقع "فوتبول إنسايدر"، إن ليفربول مستعد لمواجهة عرض ضخم من المملكة العربية السعودية لضم محمد صلاح هذا الصيف .

يحرص الدوري السعودي للمحترفين على جعل صلاح توقيعًا بارزًا في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة شعبية منافسيه من خلال الوافدين بأموال كبيرة.

وتقول المصادر إن ليفربول يمكنه بشكل أساسي تحديد سعره لـ صلاح مع رغبة السعودية في تقديم صفقة ضخمة لإغرائه بالانتقال إلى الشرق الأوسط.

من المرجح أن ترتفع قيمة عقد النجم المصري إلى 100 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 6 مليارات جنيه مصري) إذا سمح له ليفربول بالمغادرة.

كما كشف موقع فوتبول إنسايدر ، طلب صلاح من ليفربول تلبية شرطين إذا أراد البقاء في أنفيلد بعد فترة الانتقالات الصيفية .

هل سيسمح ليفربول لمحمد صلاح بالرحيل هذا الصيف؟

يستعد الريدز لصيف انتقالي في عملية العثور على مدير جديد ليحل محل يورجن كلوب بعد أن أعلن عن رحيله في نهاية موسم 2023-2024.

ويقترب نادي ميرسيسايد أيضًا من الإعلان عن عودة مايكل إدواردز في دور المدير بعد تنحي يورج شمادتكي في نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير.