اشتبك معه.. ماذا حدث بين محمد صلاح ولاعب مانشستر سيتي؟

شارك محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه ومانشستر سيتي، أمس الأحد، والتي شهدت مشادة بينه وبين لاعب السيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة.. فماذا حدث؟

حل مانشستر سيتي، ضيفًا على ليفربول بملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وحسمت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليصبح رصيد ليفربول 64 نقطة متساويًا مع المتصدر آرسنال في عدد النقاط، ومانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 63 نقطة.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تقدم جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، بالهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 24، بعد تلقيه ضربة ركنية نفذها دي بروين أرضية إليه.

وسجل ماك أليستير، لاعب ليفربول، هدف التعادل في الدقيقة 50 من المباراة، من ضربة جزاء احتسبت لصالح أصحاب الأرض.

خناقة محمد صلاح وبرناردو سيلفا

شارك النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة بعدما كان على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وخلال الدقيقة 90+1 اشتبك محمد صلاح مع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا بعدما عرقله الأخير من داخل منطقة الجزاء، حيث طالب صلاح باحتساب ضربة جزاء قبل أن يتعدى عليه سيلفا لفظيا.

دخل بعدها محمد صلاح في مشادة مع برناردو سيلفا قبل أن يفض الاشتباك بينها لاعبو السيتي وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

الجدير بالذكر أن هذه المشادة ليست الأولى بين صلاح وسيلفا، حيث تكرر في أكثر من مباراة بين الفريقين، ويعود السبب لمراوغة «مو صلاح» لبرناردو في مباراة بالدوري ثم أحرز بعدها هدفًا رائعًا في شباك السيتي.

ماذا قدم صلاح خلال المباراة؟

لعب محمد صلاح 39 دقيقة في المباراة، وحصل على تقييم 7.2 من 10، بحسب شبكة "سوفا سكور"، حيث سدد تسديدة على المرمى، وتسديدتين بعيدتين عن المرمى، ولمس الكرة 26 مرة.

وبلغ معدل تمريراته الناجحة 79%، بواقع 11 تمريرة ناجحة من أصل 14، ومرر تمريرة مفتاحية، ولعب 3 كرات طويلة ناجحة من أصل 4، فيما فقد الاستحواذ 10 مرات، ووقع في التسلل مرة، وتم ارتكاب خطأ ضده.