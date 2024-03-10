سر استبعاد حسام حسن لـ محمد صلاح من معسكر مارس

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق في 13 مارس الجاري، استعداداً للبطولة الودية في أبو ظبي مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

شهدت القائمة استبعاد محمد صلاح بسبب استمراره بالتأهيل من الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية، أن السر وراء استبعاد صلاح يرجع الي أن ليفربول أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة لإعفاء صلاح من المعسكر لضمان استمرارية التأهيل وتجنب تجدد الإصابة.

واشارت التقارير إلى أن صلاح قد ينضم إلى المعسكر في يونيو في حال استمر تحسن حالته.

قائمة المنتخب: حراسة المرمى:

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفى شوبير

خط الدفاع:

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط:

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفى فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

خط الهجوم: