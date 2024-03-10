عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يفرط في صدارة الدوري الإنجليزي بالتعادل مع مانشستر سيتي

صدى البلد

حسم التعادل الإيجابي 1-1، قمة الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول ومانشستر سيتي  على ملعب الأنفيلد مساء اليوم الأحد.

وتقدم السيتي عن طريق جون ستونز في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل أليكسيس ماك إليستر في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلي النقطة 64 في وصافة جدول الترتيب بالتساوي مع أرسنال المتصدر، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلي 63 نقطة في المركز الثالث.

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول كانت كالتالي:

  • في حراسة المرمى: كيليهير.
  • في خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كوانساه، برادلي.
  • في خط الوسط: سوبوسلاي، إيندو، ماك أليستر.
  • في خط الهجوم: لويس دياز، نونيز، إيليوت.

وكانت المفاجأة في غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي، حيث جلس على دكة البدلاء.

 يأتي هذا بعد غياب صلاح عن آخر 4 مباريات بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، وعاد بشكل قصير قبل أن يتجدد الإصابة.

كما أعلن بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه في مباراته أمام ليفربول ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي:

  • حارس المرمى: إيدرسون.
  • خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان أكي.
  • خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.
  • خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

موضوعات متعلقة

مجلس الإسماعيلي يوقف عضوية ونشاط أحد أفراد الجمعية العمومية

الاتفاق يفوز على أبها بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

جبيرة| زيزو يصدم جمهور الزمالك بصورة لقدمه بعد إصابته

منتخب تنس الطاولة يحصد ذهبية وبرونزية زوجي المختلط في دورة الألعاب الإفريقية

تريزيجيه يسجل ويصنع| طرابزون سبور يفوز بخماسية على فاتح قرا جمرك بالدوري التركي

الكاراتيه يحصد ذهبيتي فرق الكوميتيه للرجال والسيدات في دورة الألعاب الأفريقية|صور

منة شعبان: سعيدة برفع علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية

ترشيحاتنا

محاولة فاشلة لتهدئة التوترات.. جانتس يوجه رسالة مستفزة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان

مواعيد مقابلات المتخلفين عن مسابقة وظيفة معاون نيابة إدارية

على مسئوليتي.. أحمد موسى يكشف موعد برنامجه في رمضان| فيديو

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان بالحرم المكي

اليونان تهنئ الإمارات على نجاح مؤتمر المناخ «COP28»

بنك الطعام يعلن تفاصيل حملة إفطار صائم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

فيديو

التوقيت الصيفي.. موعد التطبيق وهل تتغير الساعة في رمضان؟

زيادة 1200 جنيه لهذه الفئات.. 15% دعما إضافيا

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ