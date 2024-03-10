ليفربول يفرط في صدارة الدوري الإنجليزي بالتعادل مع مانشستر سيتي

حسم التعادل الإيجابي 1-1، قمة الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الأنفيلد مساء اليوم الأحد.

وتقدم السيتي عن طريق جون ستونز في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل أليكسيس ماك إليستر في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلي النقطة 64 في وصافة جدول الترتيب بالتساوي مع أرسنال المتصدر، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلي 63 نقطة في المركز الثالث.

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول كانت كالتالي:

في حراسة المرمى: كيليهير.

في خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كوانساه، برادلي.

في خط الوسط: سوبوسلاي، إيندو، ماك أليستر.

في خط الهجوم: لويس دياز، نونيز، إيليوت.

وكانت المفاجأة في غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي، حيث جلس على دكة البدلاء.

يأتي هذا بعد غياب صلاح عن آخر 4 مباريات بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، وعاد بشكل قصير قبل أن يتجدد الإصابة.

كما أعلن بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه في مباراته أمام ليفربول ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي: