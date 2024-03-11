عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| الطقس في رمضان.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بالشهر الكريم.. بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن محمد صلاح

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:


بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بشهر رمضان الكريم

https://www.elbalad.news/6136552

محافظو الجمهورية يبعثون ببرقيات تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان المعظم

https://www.elbalad.news/6136664

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء

https://www.elbalad.news/6136818

والدة حبيبة الشماع في التحقيقات: واحد قالي بنتك نطت من عربية ومرمية

https://www.elbalad.news/6136951

عملوا عليها حفلة في الفلانتين.. قرار قضائي بشأن التعدي على فتاة النزهة

https://www.elbalad.news/6136928

حيلة شيطانية.. خطة محكمة لسرقة أموال شركة في المقطم

https://www.elbalad.news/6136935

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

https://www.elbalad.news/6136940

أوسكار 2024.. كيليان مورفي يحصد جائزة أفضل ممثل عن Oppenheimer

https://www.elbalad.news/6136994

المطرب أحمد جمال يشارك في أعمال رمضان 2024

https://www.elbalad.news/6136990

السعودية ترحب بنتائج اجتماع الأطراف الليبية في الجامعة العربية

https://www.elbalad.news/6137004

بايدن يوجه رسالة إلى مسلمي الولايات المتحدة والعالم وغزة بمناسبة شهر رمضان

https://www.elbalad.news/6136986

رمضان السيسي حدث ليلا بايدن نجيب ساويرس الفاتيكان بابا الفاتيكان حبيبة الشماع فتاة النزهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

أذان الفجر ومواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024 في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات

مدبولي يصلي في "الوادي المقدس طوى".. هنا تجلى الله تعالى لسيدنا موسى

شجرة العليقة.. رمز تجلي الله وتكليف سيدنا موسى في طور سيناء

إشارة مسيئة| شيكابالا يعكر صفو الأهلي والزمالك.. وهذه حقيقة العقوبة القاسية

موضوعات متعلقة

4 أبراج تحب اللمة والعزومات في أول يوم رمضان.. أنت منهم؟

خبراء يكشفون عن خطوات متميزة لجذب الطلاب الوافدين.. ومصر لديها فروع جامعات دولية مرموقة

حبس شخصين لحيازتهما الاستروكس بالقطامية

الذكاء الاصطناعي يسيطر على قطاع الأعمال في أوروبا.. ما القصة؟

كل يوم فزورة.. شوبير يكشف مفاجأة خلال شهر رمضان

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم

في عددها الجديد.. "قطر الندى" تحتفي برمضان وعيد الأم

بسعة 600 راكب.. الحكومة تكشف تفاصيل مخطط شامل لتطوير مدينة سانت كاترين

ترشيحاتنا

دعاء اليوم الأول في رمضان 2024 لتحصين الأبناء من العين.. الرسول أوصى بـ12 كلمة

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين

الزمالك يعدل مركز عبد الله السعيد.. تفاصيل

عش رحلتك داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بـ صحبة صدى البلد.. فيديو

خلال أيام رمضان.. اعرف سعر الدولار في مصر الإثنين

دعاء اليوم الأول من رمضان .. اللهم أهله علينا باليمن والبركات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

صدفة غريبة تمنع إطلاقه.. 3 روايات مختلفة تكشف مراحل ظهور مدفع رمضان

أوف شولدر.. هند صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ