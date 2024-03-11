حدث ليلا| الطقس في رمضان.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بالشهر الكريم.. بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن محمد صلاح

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بشهر رمضان الكريم
https://www.elbalad.news/6136552
محافظو الجمهورية يبعثون ببرقيات تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان المعظم
https://www.elbalad.news/6136664
الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء
https://www.elbalad.news/6136818
والدة حبيبة الشماع في التحقيقات: واحد قالي بنتك نطت من عربية ومرمية
https://www.elbalad.news/6136951
عملوا عليها حفلة في الفلانتين.. قرار قضائي بشأن التعدي على فتاة النزهة
https://www.elbalad.news/6136928
حيلة شيطانية.. خطة محكمة لسرقة أموال شركة في المقطم
https://www.elbalad.news/6136935
بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح
https://www.elbalad.news/6136940
أوسكار 2024.. كيليان مورفي يحصد جائزة أفضل ممثل عن Oppenheimer
https://www.elbalad.news/6136994
المطرب أحمد جمال يشارك في أعمال رمضان 2024
https://www.elbalad.news/6136990
السعودية ترحب بنتائج اجتماع الأطراف الليبية في الجامعة العربية
https://www.elbalad.news/6137004