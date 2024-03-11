حدث ليلا| الطقس في رمضان.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بالشهر الكريم.. بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن محمد صلاح

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بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بشهر رمضان الكريم

https://www.elbalad.news/6136552

محافظو الجمهورية يبعثون ببرقيات تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان المعظم

https://www.elbalad.news/6136664

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء

https://www.elbalad.news/6136818

والدة حبيبة الشماع في التحقيقات: واحد قالي بنتك نطت من عربية ومرمية

https://www.elbalad.news/6136951

عملوا عليها حفلة في الفلانتين.. قرار قضائي بشأن التعدي على فتاة النزهة

https://www.elbalad.news/6136928

حيلة شيطانية.. خطة محكمة لسرقة أموال شركة في المقطم

https://www.elbalad.news/6136935

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

https://www.elbalad.news/6136940

أوسكار 2024.. كيليان مورفي يحصد جائزة أفضل ممثل عن Oppenheimer

https://www.elbalad.news/6136994

المطرب أحمد جمال يشارك في أعمال رمضان 2024

https://www.elbalad.news/6136990

السعودية ترحب بنتائج اجتماع الأطراف الليبية في الجامعة العربية

https://www.elbalad.news/6137004

بايدن يوجه رسالة إلى مسلمي الولايات المتحدة والعالم وغزة بمناسبة شهر رمضان

https://www.elbalad.news/6136986