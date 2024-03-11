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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

صدى البلد

علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، على تصريحات إبراهيم حسن عن اللاعب محمد صلاح. 

وقال خلال حسابه على أكس: “ده مش اي لاعب …. الصح معرفة اسبابه و حلها .. مش التفريط فيه .. احنا الخسرانيين .. بداية غير موفقة لإبراهيم حسن”. 

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق في 13 مارس الجاري، استعداداً للبطولة الودية في أبو ظبي مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. 

 

شهدت القائمة استبعاد محمد صلاح بسبب استمراره بالتأهيل من الإصابة. 

 

وكشفت تقارير صحفية، أن السر وراء استبعاد صلاح يرجع الي أن  ليفربول أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة لإعفاء صلاح من المعسكر لضمان استمرارية التأهيل وتجنب تجدد الإصابة. 

 

 

واشارت التقارير إلى أن صلاح قد ينضم إلى المعسكر في يونيو في حال استمر تحسن حالته.

 

 

إبراهيم حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللاعب محمد صلاح محمد صلاح نجيب ساويرس رجل الأعمال

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