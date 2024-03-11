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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يحتاج لتأهيل.. أيمن يونس يكشف أفضل قرارات حسام حسن

صدى البلد

أشاد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، بقرار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر باستبعاد محمد صلاح من قائمة الفراعنة لمعسكرمارس، وطالبه بعدم الحديث كثيرا فى الفترة المقبلة.

وقال أيمن يونس، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أرى أن قراراستبعاد محمد صلاح من قائمة المنتخب من أفضل القرارات لحسام حسن، نظرا لحاجة صلاح لتأهيل يعيده لمستواه الحقيقى بعد بطولة أفريقيا التى كانت مهلكة للاعب".

وأضاف: "هناك علامة استفهام تحتاج لإجابة، وهى استبعاد زيزو وأحمد فتوح ثنائى الزمالك، وهل إصابة زيزو خطيرة لدرجة أنها تبعدهعن المنتخب والمدة التى يغيبها".

وتابع: "حسام أكد فى كلامه أنه يضم اللاعبين الجاهزين والمؤثرين، لذلك استبعد محمد الننى، ولكنه قام بضم أكرم توفيق رغم ابتعاده عن المشاركة".

واختتم أيمن يونس تصريحاته قائلا: "كلنا سنقف فى ظهر حسام حسن ونريد أن نشاهد المنتخب تحت قيادته فى المباريات، وأطالبه بعدمالحديث كثيرا فى الفترة المقبلة".

أحمد فتوح ابراهيم فايق الإعلامي إبراهيم فايق المدير الفني لمنتخب مصر أيمن يونس نجم الزمالك السابق برنامج جمهور التالتة قناة أون تايم سبورت

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