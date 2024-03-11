عملوا عليها حفلة في الفلانتين.. قرار قضائي بشأن التعدي على فتاة النزهة

طالبة النزهة.. أمر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بالتعدي على فتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وأمرت النيابة بعرض طالبة النزهة الذي استدرجها حبيبها إلى منطقة مهجورة وتعدى عليها جنسياً على الطب الشرعي.

وكلفت النيابة العامة سرعة إجراء التحريات التكميلية لمباحث قسم شرطة النزهة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد تحرير بلاغ من أحد الأهالي بتعرض طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً للاغتصاب، حيث قام المتهم بالتعدي عليها واستدراجها إلى منطقة مهجورة ومعاشرتها جنسياً.

طالبة النزهة

وكشفت التحقيات الأولية، أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة من حارسة عقار ونجلة شقيقتها سن 16 بوجود علاقة عاطفية بين نجلة شقيقتها وطالب سنه 16 عاما واثناء مقابلتها بأحد الأماكن المهجورة حضر اثنان من أصدقائه وقام أحدهما بمعاشرتها جنسيا وفض غشاء بكارتها كرها عنها بمساعدة الآخر.

وتمكن رجال الأمن من تحديد الجناة والقبض عليهم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

عقوبة الاغتصاب

الاغتصاب هو مواقعة أنثى بغير رضاء حر منها يعتد به القانون([1]).

وكانت المادة 267 من قانون العقوبات تعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك في صورته البسيطة.

وجاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليرفع العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

أما إذا توافر أحد الظروف المشددة فقد كانت المادة 267/2 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد. ثم جاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليجعل عقوبة الاغتصاب الذي اقترن بأحد الظروف المشددة هي الإعدام.

والظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب هي:

1- كون الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.

2- كون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد المذكورين في البند السابق.

3- ارتكاب الاغتصاب من شخصين فأكثر (تعدد الجناة الذين اغتصبوا الأنثى).