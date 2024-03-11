محافظو الجمهورية يبعثون ببرقيات تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان المعظم

بعث المحافظون على مستوى الجمهورية ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات التنفيذية والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هــ، متمنين أن يعيده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وأعرب محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، في برقيته، عن أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده بالخير واليمن والبركات، ومتمنيا للرئيس موفور الصحة والعافية واستكمال مسيرة التنمية والبناء وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادة الرئيس الرشيدة.

كما أرسل المحافظ برقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وفي محافظة الإسماعيلية، بعث المحافظ شريف فهمي بشارة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445 هــ متمنيا أن يعيده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وجاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد تلك المناسبة الكريمة على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأدعو المولى عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة وأن تظل مصرنا الغالية في وحدة وتماسك أمنة مطمئنة بتوفيق من الله عز وجل في ظل قيادتكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وكل عام وأنتم بخير".



تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

وبعث محافظ كفرالشيخ، جمال نور الدين، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وجاء نصها "يشرفني وأجهزة وأبناء المحافظة أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بهذه المناسبة الطيبة.. إننا نستقبل شهر رمضان المبارك مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن".

وتعهد المحافظ في البرقية بالمضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيًا الله عز وجل أن يوفق الرئيس في مسيرته الوطنية وتحقيق الخير والتقدم لمصر، وللشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث محافظ كفرالشيخ برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام، والوزراء والمحافظين، وبرقيات تهنئة مماثلة لكبار رجال الدولة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقدم التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.

كما بعث محافظ مطروح خالد شعيب، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية جاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله تعالى مع أيام وليالي هذا الشهر المبارك وما ترسخه نفحاته الإيمانية من قوة وعزيمة وإيمان بالله والوطن، أن يرعاكم لتواصلوا بفيض عطائكم وقيادتكم الحكيمة مسيرة نهضة مصرنا الغالية بعقول وسواعد أبنائها في شتى آفاق التنمية، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في الرفعة والاستقرار والتقدم متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، وعدد من كبار قيادات ومسئولي الدولة بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.