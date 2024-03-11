المطرب أحمد جمال يشارك في أعمال رمضان 2024

نشر الفنان الشاب أحمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من مشاركته في إعلان رمضاني 2024.

وكتب عليها قائلاً: حلوة الأجواء.. اعلان مجموعة أبو زهرة - رمضان 2024.

استنوني انهاردة.

جدير بالذكر أن المطرب أحمد جمال، شارك فى وقت سابق من العام الماضى بالمؤتمر العمالى الحاشد لاتحاد عمال مصر، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث قدم عددا من الأغانى الوطنية، وردد معه المشاركون بالمؤتمر كلمات الأغانى، ورفعوا أعلام مصر، ورفع المطرب الشاب وقتها خلال غنائه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أحيا قبلها حفلاً غنائياَ ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، بمحافظة قنا، وقدم خلال الحفل مجموعة من الأغانى الوطنية إضافة إلى أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.