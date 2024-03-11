عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والدة حبيبة الشماع في التحقيقات: واحد قالي بنتك نطت من عربية ومرمية

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال والدة حبيبة الشماع فتاة الشروق، حيث أكدت خلال التحقيقات أن سائق أوبر هو المتسبب في إصابة ابنتها، حيث قام بترويعها حتى دفعها الي الققز من السيارة والتسبب في اصابتها بإصابات بالغة.

انفراد| اعترافات أخطر مزور في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

انفراد.. تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية

نص أقوال والدة فتاة الشروع حبيبة الشماع

وقالت والدة حبيبة الشماع فتاة الشروق، اسمي دينا إسماعيل ٤٧ سنة - ربة منزل، وبنتي حبيبة الشماع ٢٢ سنة خريجة كلية إعلام، واللي حصل يوم الواقعة أن حبيبة كانت في البيت وكانت رايحة مصر الجديدة وركبت أوبر لكن فجأة حصل اللي حصل، ولقيت حد بيتصل بيا وبيقولي بنتي مرمية في الطريق واتنقلت المستشفي.

وتابعت والدة حبيبة الشماع في التحقيقات، يوم ٢١ فبراير حبيبة طلبت أوبر حوالي الساعة ٦.٣٠ كانت رايحة من مدينتي لمصر الجديدة، وبعد حوالي ربع ساعة جالي تليفون من تليفونها من واحد بيقولي أن حبيبة مرمية على طريق السويس ومصابة وتم نقلها لمستشفى الشروق العام، وبعدها تم تحويلها للمركز الطبي، وأن الاصابات اللي فيها كبيرة.

وأكدت والدة حبيبة الشماع، الشخص ده قالي أنه شاف حبيبة وهي بتنط من عربية على الطريق وأن العربية دي لونها أبيض، وكمان قالي أنه اتكلم مع حبيبة قبل ما تفقد وعيها وقالت له الراجل ده كان عايز يخطفني وهي نطت عشان تهرب منه، وده قبل كارتة مدينتي بحوالي ٢٠٠ متر، باتجاه مصر الجديدة.

وتابعت والدة حبيبة الشماع، لما روحت المستشفى حبيبة كانت مش في وعيها خالص وفاقدة الوعي تماما وعرفت أن بنزي عندها كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكدمات في جسمها، وأنا بوجه اتهام لسائق أوبر بمحاولة خطف بنتي والتسبب في إصابتها بالإصابات اللي قولتها نتيجة أن خوفها وخلاها تنط من العربية.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، كما ينظر قاضي المعارضات قرار تجديد حبس المتهم - سائق أوبر - في واقعة تسببه بإصابات فتاة الشروق حبيبة الشماع، وذلك بعد الاستماع لأقوال شاهد العيان في الواقعة، حيث تبين من التحقيقات إصابة حبيبة الشماع بإصابات بالغة في الرأس وكسر في المخ ونزيف.

حبيبة الشماع موقع صدى البلد فتاة الشروق طريق السويس حبيبة الشماع فتاة الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى وفضلها؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

موضوعات متعلقة

انفراد.. متهمة بقضية كنيسة المرج: مسحورة وعليا جن واتجوزت 3 مرات

بدء جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على السيدات والقاصرات داخل صيدلية عزبة الهجانة

ترشيحاتنا

CNN: إدارة بايدن لا تتوقع قيام إسرائيل باجتياح رفح في شهر رمضان

بداية الإمساك ووقت الإفطار.. وما عدد ساعات الصيام واليوم الأطول في رمضان؟

بعد تصريح إرسال الناتو قوات عسكرية إلى أوكرانيا.. ماكرون يزور كييف قريبا

إمام عاشور يشارك صورة مع الداعية مصطفى حسني بأحدث ظهور

والدة حبيبة الشماع في التحقيقات: واحد قالي بنتك نطت من عربية ومرمية

لبنان.. حزب الله يعلن شن 12 عملية عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

إيما ستون وإيميلي بلانت وسينثيا أريفو.. أجمل إطلالات على ريد كاربت الأوسكار

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ