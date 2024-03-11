والدة حبيبة الشماع في التحقيقات: واحد قالي بنتك نطت من عربية ومرمية

حصل موقع صدى البلد على نص أقوال والدة حبيبة الشماع فتاة الشروق، حيث أكدت خلال التحقيقات أن سائق أوبر هو المتسبب في إصابة ابنتها، حيث قام بترويعها حتى دفعها الي الققز من السيارة والتسبب في اصابتها بإصابات بالغة.

نص أقوال والدة فتاة الشروع حبيبة الشماع

وقالت والدة حبيبة الشماع فتاة الشروق، اسمي دينا إسماعيل ٤٧ سنة - ربة منزل، وبنتي حبيبة الشماع ٢٢ سنة خريجة كلية إعلام، واللي حصل يوم الواقعة أن حبيبة كانت في البيت وكانت رايحة مصر الجديدة وركبت أوبر لكن فجأة حصل اللي حصل، ولقيت حد بيتصل بيا وبيقولي بنتي مرمية في الطريق واتنقلت المستشفي.

وتابعت والدة حبيبة الشماع في التحقيقات، يوم ٢١ فبراير حبيبة طلبت أوبر حوالي الساعة ٦.٣٠ كانت رايحة من مدينتي لمصر الجديدة، وبعد حوالي ربع ساعة جالي تليفون من تليفونها من واحد بيقولي أن حبيبة مرمية على طريق السويس ومصابة وتم نقلها لمستشفى الشروق العام، وبعدها تم تحويلها للمركز الطبي، وأن الاصابات اللي فيها كبيرة.

وأكدت والدة حبيبة الشماع، الشخص ده قالي أنه شاف حبيبة وهي بتنط من عربية على الطريق وأن العربية دي لونها أبيض، وكمان قالي أنه اتكلم مع حبيبة قبل ما تفقد وعيها وقالت له الراجل ده كان عايز يخطفني وهي نطت عشان تهرب منه، وده قبل كارتة مدينتي بحوالي ٢٠٠ متر، باتجاه مصر الجديدة.

وتابعت والدة حبيبة الشماع، لما روحت المستشفى حبيبة كانت مش في وعيها خالص وفاقدة الوعي تماما وعرفت أن بنزي عندها كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكدمات في جسمها، وأنا بوجه اتهام لسائق أوبر بمحاولة خطف بنتي والتسبب في إصابتها بالإصابات اللي قولتها نتيجة أن خوفها وخلاها تنط من العربية.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، كما ينظر قاضي المعارضات قرار تجديد حبس المتهم - سائق أوبر - في واقعة تسببه بإصابات فتاة الشروق حبيبة الشماع، وذلك بعد الاستماع لأقوال شاهد العيان في الواقعة، حيث تبين من التحقيقات إصابة حبيبة الشماع بإصابات بالغة في الرأس وكسر في المخ ونزيف.