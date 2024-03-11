بابا الفاتيكان يهنئ المسلمين حول العالم بشهر رمضان الكريم

هنأ بابا الفاتيكان فرنسيس المسلمين في العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا لتحقيق السلام في فلسطين وأوكرانيا.

وقال فرنسيس - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الايطالية - "فلتتوقف الأعمال العدائية التي تسبب معاناة هائلة بين السكان المدنيين في أقرب وقت ممكن".

وأعرب بابا الفاتيكان عن دعمه لسكان هايتي وسط تصاعد جديد في أعمال العنف في الدولة الكاريبية، قائلا "أتابع بقلق وحزن الأزمة الخطيرة التي تؤثر على هايتي وأحداث العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة".

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قال بابا الفاتيكان، "قبل يومين، تم الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، أود أن أتوجه بالشكر لجميع النساء ولا سيما اللواتي لا تُحترم كرامتهن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب على كل واحد منا القيام به حتى يتم الاعتراف بشكل ملموس بالكرامة المتساوية للمرأة".

حماية وتعزيز كرامة كل إنسان

وأضاف "يجب حماية وتعزيز كرامة كل إنسان وخاصة النساء حاملات الحياة لضمان حياة كريمة لأطفال المستقبل".

وكان قد دعا البابا فرنسيس أمس السبت، أوكرانيا لوقف إطلاق النار وشجاعة التفاوض.

وقال مدير المكتب الإعلامي للفاتيكان ماتيو بروني، بحسب وكالة أنباء (أنسامد)، "البابا يستخدم مصطلح العلم الأبيض كاشارة إلى وقف الأعمال العدائية وهدنة تم التوصل إليها بشجاعة التفاوض".

