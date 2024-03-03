أرجوكم هذا يكفي.. بابا الفاتيكان يطالب بمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، إلى مواصلة المفاوضات لضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى سكان غزة في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والمهدد بالمجاعة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال البابا فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، على هامش صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، إنه يدعو إلى مواصلة المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة والمنطقة برمتها وتلقي المدنيون المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف "هذا يكفي، أرجوكم، توقفوا".

وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 118 شخص في غزة يوم الخميس الماضي بقصف الاحتلال الإسرائيلي أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات.

وارتفعت حصيلة الشهداء اليوم الأحد إلى 30410 غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.