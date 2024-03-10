بابا الفاتيكان يطالب أوكرانيا بالاستسلام لروسيا.. ما السر؟

أثار البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الغضب؛ بعد أن قال إن أوكرانيا يجب أن تتحلى 'بشجاعة الراية البيضاء' وتتفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS) نُشرت يوم السبت، سُئل فرانسيس عما إذا كان يعتقد أن المفاوضات 'ستضفي الشرعية على الطرف الأقوى'.

فأجاب: ‘هذا أحد التفسيرات"، مضيفا 'لكنني أعتقد أن الأقوى هو من يرى الوضع، ومن يفكر في الناس، ومن لديه شجاعة الراية البيضاء للتفاوض'. وأضاف البابا: “واليوم المفاوضات ممكنة بمساعدة القوى الدولية”.

وأثارت هذه التصريحات ردا سريعا من كييف، التي شهدت مقتل عشرات الآلاف، وتسعى لاستعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: “لن نرفع أبدًا أي أعلام أخرى”، مضيفا 'علمنا أصفر وأزرق. وهذا هو العلم الذي به نحيا ونموت وننتصر.

وتابع: 'الأقوى هو من يقف إلى جانب الخير في المعركة بين الخير والشر، بدلا من أن يحاول وضعهما على قدم المساواة ويسميها 'المفاوضات'.