هند صبري تخطف الأضواء عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هند صبري في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أسود ومعتمدة على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وخسر فيلم هند صبري “بنات ألفة” جائزة أوسكار أفضل عمل وثائقي لصالح الفيلم الأوكراني Days in Mariupol 20.

يعتبر الفيلم أول عمل أوكراني يحصد جائزة الأوسكار، وعبر مخرجه عن أسفه لما تمر به بلاده، وتمنى أن الحرب لم تقم من البداية.

وتألقت النجمة هند صبري في إطلالتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الاوسكار والذي نافس فيه فيلم بنات ألفة الذي تلعب هند بطولته ويتنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي.