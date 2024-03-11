مسئول غيني من جامعة عين شمس: مصر العمود الفقري لبلادنا

استقبلت الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، المستشار الأول لسفارة دولة غينيا، ومسؤول الشؤون الثقافية، سيلا محمد فودي، وذلك لتوطيد العلاقة بين الطرفين، ودعم الطلاب الوافدين.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، حرص جامعة عين شمس على دعم الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتوسيع قاعدة التبادل الطلابي بين مختلف دول العالم، وهو ما يتماشى مع فلسفة جامعة عين شمس باعتبارها مؤسسة بحثية وأكاديمية ذات ميزة تنافسية ويسهم أيضا في رفع تصنيفها الدولي.

وناقش الجانبان أثناء اللقاء التعاون المشترك، من خلال التبادل الطلابي وتقديم منح أكاديمية للطلاب.

وقال "سيلا" المستشار الثقافي الأول لسفارة دولة غينيا إن مصر هي التي احتضنت دولة غينيا ولاسيما في المجال الثقافي بداية من ١٩٨٩، وهي أول دولة اعترفت بغينيا اعترافا حقيقيا وليس سياسيا فقط.

وأضاف أن مصر دعمت غينيا في كل الميادين وجميع المجالات، كما ذكر دور مصر وبعثاتها الأزهرية في تكوين شخصيته، حيث إنه كان من أوائل المستفيدين من تلك البعثات.

كما أكد أن المجيء إلى مصر شرف له وأن مصر مازالت العمود الفقري لدولة غينيا، كما أكد أن هذه ليست مجاملة بل تعبير عن الواقع، وأشار إلى دور الأزهر الثقافي في دولة غينيا، حيث إنها دولة تقع في غرب أفريقيا، والدين الرسمي فيها هو الإسلام. وخلال حديثه أكد على عمق العلاقات التاريخية بين غينيا ومصر .

وأوضح المستشار الثقافي أن الغرض من الزيارة يتلخص في ثلاثة محاور هي التعارف وتوطيد العلاقات حيث أنه لأول مره يتم تعيين مستشار ثقافي خريج كلية عربية إسلامية وهذه فرصة لنيل الدعم المصري عامة ومن الطاقم التعليمي خاصة لنثبت للعالم أن التعليم العربي له نفع وشأن عظيم، لاسيما في الجانب الثقافي، أما الغرض الثاني إحصاء الطلاب الغينيين ومتابعة أحوالهم والإطمئنان عليهم، وأخيرا زيادة مساحة التعاون المشترك مع جامعة عين شمس وزيادة أعداد الطلاب للدراسة في الجامعة.

وأشاد "سيلا" بجهود جامعة عين شمس، في توفير كافة السبل التعليمية والحياتية للطلاب ومحاولة تقليل الشعور بالإغتراب من خلال دمجهم بمختلف الأنشطة التعليمية والطلابية، كما وجه الشكر لعميدة الكلية أ. د حنان كامل، لحسن الاستقبال والضيافة.

وتقدمت أ. د حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، بجزيل الشكر والعرفان لسيادته على كلماته العذبة وشعوره الجميل تجاه مصر ، موضحة أن مصر و أفريقيا جزء لا يتجزأ وأن أفريقيا كنز بشري قبل أن تكون ثروات مادية وهذه رؤية المصريين الراسخه لها وأن مصر تقف جنبا إلى جنب مع كل الدول الأشقاء.

ورحبت بدعوتهم لحضور المؤتمرات والندوات وكل الفعاليات التي تنظمها كلية الآداب، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثقافي، وتنمية أواصر التعاون المتبادل.