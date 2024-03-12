الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه بتطبيق “أكس”: “الحالة ما زالت حرجة، والأطباء يبذلون جهودا جبارة.. دعواتكم في هذه الأيام المفترجة".

ونقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الاسكندرية؛ عقب سقوطه خلال لقاء فريقه والاتحاد السكندري، على الأرض مغشيا عليه.

وفور نقل اللاعب أحمد رفعت للمستشفى؛ جرى وضعه على جهاز التنفس وإجراء صدمات للقلب، بعد حدوث هبوط في الدورة الدموية.

وتشير الأنباء الأولية لاستقرار حالة اللاعب حتى الآن بعد استجابته للإسعافات التى أجريت له إلى الآن.