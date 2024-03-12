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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

فتحي عبد الوهاب عن أحمد عيد: شقاوة قديمة ده

صدى البلد

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهر فتحي عبد الوهاب رفقة الفنان أحمد عيد في صورة من الأرشيف في حديثة من كواليس مسلسل “الحشاشين”.

وعلق فتحي عبد الوهاب قائلا: "شقاوة قديمة ده".

تصدر مسلسل النجم كريم عبد العزيز الحشاشين التريند المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته مساء أمس، الاثنين.

وشهدت الحلقة الأولى العديد من المفاجآت والأحداث السريعة التى لفتت انتباه الجمهور المصري والعربي.

 

مواعيد عرض الحشاشين

ويعرض  مسلسل الحشاشين كل يوم طوال شهر رمضان  فى تمام الساعة 9:15 مساءً حصريا على شاشة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل “الحشاشين” التعريف بقصة حسن بن الصباح منذ كان طفلا صغيرا في أصفهان حتى أصبح وليا على قلعة الموت.

تعرض حسن الصباح في صغره إلى الاضطهاد من قبل الأطفال لأنه كان مستبصرا للحقيقة دائما، ونوهت الأحداث إلى أنه عقد اتفاقا مع الجن منذ الصغر.

كبر حسن الصباغ والتقى زيد بن سيحون “أحمد عيد” وبايع الخليفة المستنصر وقضيته التي كان على استعداد للقتل من أجلها.

الحلقة الأولى التي كانت باسم “العهد” شهدت عهدا بين الأصدقاء حسن الصباح “كريم عبد العزيز” وعمر الخيام “نيقولا معوض” ونظام الملك “فتحي عبد الوهاب” أن من يعلو شأنه بينهم يساعد الآخرين.

حاول زيد بن سيحون ضم مؤذن أصفهان إلى دعوتهم لكنه رفض فطلب منه حسن الصباح قتله وزوجته، ونفذ الأمر فورا.

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