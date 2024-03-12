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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد الإطلاع الرئاسي| برلماني: مصر تخوض معركة تنموية شاملة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر مستمرة في خطتها التنموية الشاملة في إطار الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي، لافتا أن ما يتم في مصر معجزة تنموية حقيقية في ظل الظروف والتحديات المختلفة.

 

ضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة 

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى إطلاع الرئيس السيسي اليوم على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، قائلا: الصناعة المصرية تشهد طفرة حقيقية ورعاية من جانب الرئيس للارتقاء بها لتغطية احتياجات السوق المحلي ورفع القيمة التصديرية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى اطلاع الرئيس خلال الاجتماع اليوم مع رئيس الوزراء على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخراً لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها.

 

وتابع عضو صناعة البرلمان، أن الدولة  المصرية وتحت قيادتها السياسية تسير بخطى متوازنة واستطاعت عبر القرارات الاقتصادية الأخيرة، أن لتخرج من الأزمة عبر ضخ سيولة دولارية ضخمة وغيرها من القرارات الاقتصادية المهمة.

 

واختتم النائب مدحت الكمار، بالإشارة إلى الثقة لدى ملايين المصريين بتجاوز تام للأزمة الحالية خلال فترة وجيزة بفضل الرئيس السيسي وتوجيهاته.

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