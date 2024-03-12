قيادي في حماس: لن نسمح لأي طرف بفرض أجندته على الفلسطينيين

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن الحركة لن تسمح لأي طرف بفرض أجندته على الفلسطينيين، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في تقرير مصيره.

وأضاف بدران في تصريحات صحفية، أن حركة حماس مع تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني لمدة محدودة ومهام واضحة.

وأشار إلى أنه لا يوجد تواصل بين حركة حماس مع الرئاسة الفلسطينية منذ بداية معركة طوفان الأقصي، ولكنها تتواصل مع حركة فتح.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبارة عن مجموعة من القتلة والإرهابيين، لافتا إلى أن أحداث الضفة الغربية والقدس تؤكد أن هؤلاء المحتلين أعداء لكل الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو المكتب السياسي بحركة حماس محمد نزال، أن وجود إسرائيل بقطاع غزة يحول دون عودة النازحين.

وكشف القيادي بحركة حماس، أن المفاوضات مع إسرائيل تعثرت بسبب إصرار حماس على وقف الحرب.

وقال نزال إن إسرائيل تطرح هدنة مؤقتة لكننا لا نقبل بها، مضيفا في تصريحات لفضائية "العربية" أن المفاوضات قائمة لكنها متعثرة.