مسيرة أوكرانية تستهدف مصفاة نفط بمقاطعة ريازان الروسية| فيديو

أعلن حاكم مقاطعة لينينجراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة للنفط بالمنطقة.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء أن النيران اشتعلت في مصفاة لتكرير النفط في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو بعد هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.

ونشرت قنوات محلية على "تليجرام"، صورًا ومقاطع فيديو لعمود كبير من الدخان يتصاعد من مصفاة.

وتمتلك شركة "روسنفت" مصفاة النفط في ريازان، والتي تبلغ طاقتها السنوية 17.1 مليون طن من النفط.

وذكرت تاس أن شخصين أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى بسبب الحريق.