حماس تنفي تلقيها عرضا دوليا بوقف إطلاق النار في غزة وعودة النازحين

نفت حركة المقاومة الفلسطينية “ حماس “، اليوم الأربعاء، الأخبار التي أوردتها قناة ”العربية”، والتي نسبتها لمصدر كبير في حماس، عن تلقي الحركة عرضا دوليا لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس، في بيان لها عبر قناتها على “تليجرام”: “لا صحة لما نشرته قناة العربية منسوباً لمصدر كبير بحماس، من أخبار حول تلقي الحركة عرضاً دولياً لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل”.

وأضافت حماس في بيانها: "نرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وحرب إبادة نازية".

وأمس، الثلاثاء، قال مصدر كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن الحركة تلقت عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتدا في قطاع غزة.

وأضاف المصدر في حماس، في تصريحات للعربية، أن العرض الدولي الذي تلقته الحركة سيتخلله الإفراج عن محتجزين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأوضح المصدر أن الحركة وافقت على مبادرة أمريكية معدلة تقضي بوقف النار وعودة تدريجية للنازحين.

وأشار المصدر بحماس للعربية، إلى أن هناك وفدا من الحركة سيتوجه للقاهرة خلال أيام لبحث تفاصيل الصفقة وبدء تطبيقها.