إعلام لبناني: الغارة الإسرائيلية في صور استهدفت هادي مصطفى عضو حركة حماس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الغارة الإسرائيلية عند مفرق الحوش في صور، استهدفت هادي مصطفى عضو حركة حماس في لبنان.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، باستشهاد فلسطيني كان في السيارة التي استهدفتها المسيرة الإسرائيلية في منطقة صور جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام مواطن سوري استشهد أيضا كان على متن دراجة نارية لحظة الغارة في منطقة صور جنوب لبنان.

ولاحقاً، نعت كتائب القسام الشهيد هادي مصطفى وهو من مخيم الرشيدية في صور.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد شخصين في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كانا يستقلانها عند مفرق الحوش في صور.