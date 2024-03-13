بعد الجمود|إحراز تقدم في محادثات الرهائن بين حماس وإسرائيل.. تفاصيل

كشف دبلوماسي عربي رفيع المستوى، أن الوسطاء بمصر وقطر يعتقدون أنه تم إحراز تقدم كبير هذا الأسبوع نحو تأمين هدنة بين إسرائيل وحماس بعد فترة طويلة من الجمود في المحادثات.

وأوضح الدبلومسي أنه تم إحراز التقدم بعد ضغوط كبيرة مارستها الدوحة على حماس، محذرة الحركة من أن قادتها المقيمين في قطر سيتم طردهم من البلاد إذا لم يتكيفوا مع نهجها في المفاوضات.

وقال مسؤول كبير في حماس لقناة “العربية” في وقت سابق إن الحركة قبلت نسخة معدلة من الاقتراح الأمريكي الأخير، والذي يستند إلى إطار عمل قبلته إسرائيل خلال اجتماع في باريس الشهر الماضي.

لكن حماس أصدرت في وقت لاحق بيانا نفت فيه التقرير.

وستشهد الصفقة المكونة من ثلاث مراحل إطلاق سراح ما يقرب من 40 من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى خلال المرحلة الأولية التي مدتها ستة أسابيع، وإطلاق سراح الجنود خلال المرحلة الثانية، وسيتم تسليم جثث الرهائن في مرحلة ثالثة، وفقًا لما ذكره الدبلوماسي.

ولفت إلى أنه خلال المراحل الأخيرة، سيعقد الجانبان محادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

وفي حين وافقت إسرائيل على إطار عمل أصلي في باريس يستند إليه الاقتراح الحالي قيد المناقشة، فإن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – إلى جانب حماس – لا يزال يتعين عليها التوقيع على العرض النهائي، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيفعل يحدث، وفقًا للدبلوماسي.