السودان.. الرئيس السيسي يهنئ البرهان بمناسبة حلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي؛ فإن الاتصال جاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على السودان وشعبه بالخير والنماء وأن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام فى السودان الشقيق.

ومن جانبه ؛ أعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للرئيس المصري على هذه التهنئة، داعياً الله عز وجل أن يعيد الشهر المعظم على البلدين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.



