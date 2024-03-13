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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرب عالمية ثالثة.. وثيقة روسية مسربة تكشف خطط بوتين

بوتين
بوتين

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن وثيقة روسية مسربة تشير إلى خطط بوتين لشن حرب عالمية ثالثة في المستقبل.

 

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وأوضح التقرير أن صحيفة ذا صن البريطانية  أكدت أن قراصنة تمكنوا من اعتراض رسائل البريد الإلكتروني واستولوا على وثيقة سرية تحدد خطط بوتين لشن حرب عالمية ثالثة، و5 خطوات سيتم طرحها بعد الانتخابات الرئاسية الروسية".

 

وتابع التقرير أن الأفكار تتمثل في تأميم الصناعات الرئيسية وسحق المعارضة والتخلص من التيار الغربي في روسيا وتصدير الفوضى في مختلف أنحاء أوروبا .

 

وأكمل التقرير أن الوثيقة تحدثت عن  أنه بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فإن المواجهة  بين روسيا والغرب سوف تشتد".

 

ولفت التقرير إلى أن الكرملين لم يرد على الوثيقة ولم يؤكد أو ينفي هذه الوثيقة حتى الآن .

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