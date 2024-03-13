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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يواصل «قرع طبول الحرب» بالتباهي بقدراته النووية

بوتين
بوتين
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قبل الانتخابات المقررة في نهاية الأسبوع، تباهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن القدرات النووية لبلاده تتفوق على قدرات الغرب، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا "مستعدة" لاستخدام الأسلحة النووية إذا كان هناك تهديد لها.

وفي مقابلة مسجلة بثتها وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، قال زعيم الكرملين إن بلاده مستعدة لحرب نووية من وجهة نظر "عسكرية فنية".  

وتشير تعليقاته إلى استمراره "قرع طبول الحرب" النووية. 

وادعى بوتين خلال خطابه السنوي للروس أن هناك "قوة حقيقية في البلاد"، وأن خطر نشوب حرب نووية ياتي إذا ما أرسلت الدول الغربية قوات للقتال في أوكرانيا. 

وأصر اليوم، الأربعاء، على أن الترسانة النووية الروسية وقواتها تتمتع بالأفضلية على الغربوأضاف: «من وجهة نظر عسكرية تقنية، نحن بالطبع جاهزون. إنها [القوات الروسية] في حالة استعداد قتالي دائمًا”.

وتابع: "ثالوثنا، الثالوث النووي، هو أكثر حداثة من أي ثالوث آخر. نحن والأمريكيون فقط لدينا مثل هذه الثلاثيات، ولقد تقدمنا كثيرا".
 

وأشار بوتين وغيره من المسئولين الروس بانتظام إلى القدرات النووية للبلاد منذ التدخل في أوكرانيا في فبراير 2022. 

ومع ذلك، تنفي موسكو أن تكون في تكرارها للأمر تهدف إلى التهديد.

وكان بوتين حريصاً على الإشارة في تصريحاته الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة لديها الخبرة الكافية "في مجال العلاقات الروسية الأمريكية وفي مجال ضبط النفس الاستراتيجي".

 وقال إنه ليس هناك "اندفاع" نحو السيناريو النووي.

كما تناول الرئيس الروسي الهجمات الأوكرانية الأخيرة على أهداف داخل روسيا، والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة مع تحقيق القوات الروسية مكاسب على خط المواجهة الثابت إلى حد كبير في شرق أوكرانيا.



 

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