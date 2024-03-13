إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الجزائرية

لـ 39 شخصا..

نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 39 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بجانب توقيف 249 مهاجرا من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني؛ أحبطت قوات مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، محاولة إدخال 3 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وأوقفت 46 تاجر مخدرات.

كما تم توقيف 25 شخصا آخر وضبط 11 بندقية صيد و3 مسدسات آلية و20587 لترا من الوقود و58 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و83 قنطارا من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة.