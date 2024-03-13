بيت الزكاة والصدقات: 80 دولة شاركت في «قافلة رمضان» التي دخلت اليوم لغزة

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء؛ أن الدول التي شاركت في القافلة الخامسة «قافلة رمضان»، التي دخلت غزة اليوم، بلغ عددها 80 دولة.

بيت الزكاة والصدقات: 80 دولة شاركت في «قافلة رمضان» التي دخلت اليوم لأهلنا في قطاع غزة

وكشف بيت الزكاة والصدقات، عن أسماء الدول المشاركة في القافلة، وهي: إندونيسيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة، إنجلترا، المملكة العربية السعودية، فرنسا، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، بنجلاديش، الجزائر، كندا، ألمانيا، قطر، الأرجنتين، سلطنة عمان، كوريا الجنوبية، بلجيكا، أستراليا، هولندا، البحرين، بولندا، أيرلندا، البرازيل، إيطاليا، النمسا، العراق، السودان، ألبانيا، أندورا، أفغانستان، ميانمار (بورما)، السويد، باكستان، الأردن، المغرب، فنلندا، المكسيك، بوتسوانا، أنتيغوا وبربودا، ليختنشتاين، اليونان، اليابان، سويسرا، تونس، في سوازيلاند، اليمن، أيسلندا، بروناي، جزر القمر، جزر المالديف، فيجي، قبرص، كازاخستان، كابو فيردي، اسبانيا، الجمهورية التشيكية، ماليزيا، جمهورية الدومنيكان، ليبيا، هنغاريا، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، سوريا، غنيا، روسيا، سيشيل، لبنان، نيبال، الإكوادور، رومانيا، هايتي، أنغولا، ساموا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، أوكرانيا، أرمانيا، تركيا.

وأشار إلى أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في المشاركة في هذه القافلة والقوافل السابقة؛ وحرص على إفطار الصائمين من أهلنا في غزة، وشاركت في هذه القافلة كثير من القرى المصرية، مثل قريتي «جوجر، ونشا» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وأهل الخير الذين شاركوا بعدد من شاحنات المساعدات.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له مساء اليوم الأربعاء 13 من مارس 2024م أن فضيلة الإمام الأكبر وجه البيت منذ فترة بتجهيز قافلة كبيرة لأهلنا المحاصرين في غزة لدخولها إليهم مع بداية شهر رمضان المبارك؛ لإعانتهم على أداء فريضة الصيام، وإنقاذ آلاف المصابين هناك؛ فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا. وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الْغَازِي فِي أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا» [مسند أحمد].

ونوه «بيت الزكاة والصدقات» بأن القافلة الخامسة هي أكبر قافلة جهزها البيت حتى الآن، حيث بلغ عدد شاحناتها 100 شاحنة كبرى، محملة بحوالي 2000 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإعاشية؛ ليصبح عدد الشاحنات التي دخلت لقطاع غزة من بيت الزكاة والصدقات حتى الآن 225 شاحنة عملاقة، بإجمالي نحو 4000 طن من المساعدات الضرورية لأهنا في غزة، منذ انطلاق الحملة العالمية التي أطلقها البيت بعنوان «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين»، وذلك بدعم القيادة السياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية.